Λεβαδειακός - Βόλος Elabet: Τα highlights του ματς (vid)
Χωρίς νίκη συνεχίζουν Λεβαδειακός και Βόλος Elabet. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στη Λιβαδειά και συνεχίζουν στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, ενώ οι Βοιωτοί έκαναν αρνητικό ρεκόρ στη Super League από τη στιγμή που έφτασαν τα επτά ματς δίχως γκολ!
Ο Λεβαδειακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 25ο λεπτό. Ο Εμμανουηλίδης έκλεψε ψηλά την μπάλα, πάτησε περιοχή αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει αφού κλείστηκε και στην εξέλιξη της φάσης ο Ούρσι κέρδισε φάουλ από τον Μπαρέ. Σε πρώτο χρόνο ο Αλβανός χαφ πήρε κίτρινη κάρτα, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Πουλικίδη ο διαιτητής Παπαπέτρου την «αναβάθμισε» σε κόκκινη.
Στο 44ο λεπτό ο Ούρσι έκανε μακρινό σουτ, ο Σιαμπάνης είχε κακή αντίδραση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Για καλή τύχη του Έλληνα κίπερ και του Βόλου Elabet το γκολ ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε πως ο εκτεθειμένος Εμμανουηλίδης.
Στο 84ο λεπτό αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Ελνένι, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου μέρους κι έκανε ντεμπούτο με τον Λεβαδειακό, αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες, μέσα σε διάστημα 8 λεπτών! Τ
Τα highlights του Λεβαδειακός - Βόλος Elabet:
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