Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για τον αγώνα με τον Άρη, στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League (18/10, 20:00).

Η Κηφισιά Tutu Deals μετά τις νίκες επί του Ατρομήτου και του Παναιτωλικού θα διεκδικήσει το 3Χ3, στην αναμέτρηση με τον Άρη, στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο έγινε γνωστή η αποστολή για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.

Εκτός για ακόμα ένα παιχνίδι παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Κούσουλος, Ντε Λουίς, Δοϊρανλής και Καλοσκάμης.

H αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος