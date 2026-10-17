Κηφισιά Tutu Deals: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Άρη
Η Κηφισιά Tutu Deals μετά τις νίκες επί του Ατρομήτου και του Παναιτωλικού θα διεκδικήσει το 3Χ3, στην αναμέτρηση με τον Άρη, στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο έγινε γνωστή η αποστολή για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.
Εκτός για ακόμα ένα παιχνίδι παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Κούσουλος, Ντε Λουίς, Δοϊρανλής και Καλοσκάμης.
H αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals
Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος
Δείτε ΕπίσηςΚυριόπουλος στο Gazzetta: «Ευχαριστώ τον Λέτο που μου έδωσε τη χαρά να κάνω αυτό που αγαπώ»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.