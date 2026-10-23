Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο Ηρακλής μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο κι έχει δύσκολη αποστολή το Σάββατο κόντρα στην αξιόμαχη Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο «γηραιός» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με οικογενειακό διπλό και ασκήσεις τακτικής στο επιθετικό κομμάτι, εν όψει του αυριανού αγώνα (24/10, 19:00). Ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ρος, ο οποίος αποβλήθηκε στην Τούμπα, όπως και του Γιαννούτσου, αλλά και του Παναγιωτίδη που προέρχονται από τραυματισμό.

Η ΠΑΕ Ηρακλής να σημειωθεί ότι πριν το ματς με την Κηφισιά θα τιμήσει τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή της Έντερσον Φοφόνκα.

Στην ανακοίνωση του Ηρακλή αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει ότι στο περιθώριο της αναμέτρησης του Σαββάτου (24/10) με αντίπαλο την Κηφισιά, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, θα πραγματοποιηθεί ειδική βράβευση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Ederson Fofonka.

Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, που φόρεσε τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ και αγαπήθηκε από τον κόσμο του συλλόγου, επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο για να δεχθεί την αναγνώριση και το χειροκρότημα που του αξίζει.

Ο Fofonka αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ΗΡΑΚΛΗ, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό δεσμό με τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Το Σάββατο, το Καυτανζόγλειο θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί ξανά έναν δικό του άνθρωπο.

Γιατί στον ΗΡΑΚΛΗ δεν ξεχνάμε εκείνους που τίμησαν τη φανέλα μας και έγιναν κομμάτι της ιστορίας μας».