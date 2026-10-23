Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Καυντανζόγλειο Στάδιο (24/10, 19:00).

Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή και η αποστολή μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα διεκδικήσει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Άρη στη Λεωφόρο.

Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο επέστρεψε ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην 24μελη αποστολή. Από την άλλη εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κούσουλος, Δοϊρανλής και Ντε Λουίς.

Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος