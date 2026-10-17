Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, στη Νεάπολη (18/10, 16:00).

Ο ΟΦΗ περίπου 48 ώρες μετά το απαιτητικό ματς με τη Ρεν στη Γαλλία είναι έτοιμος για την επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση, όπου θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στη Νίκαια, με τη Μαύρη Θύελλα να προέρχεται από την «τριάρα» επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να έχει ανεβασμένη ψυχολογία.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, λόγω των οποίων έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεν. Η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία, όμως κρίθηκε σκόπιμο να προστατευτεί ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Από εκεί και πέρα εκτός έμειναν οι γνωστοί τραυματίες Άαρον Ισέκα και Χρίστος Σιέλης, ενώ ο Αϊτόρ δεν είναι διαθέσιμος, εξαιτίας της αποβολής του κόντρα στην ΑΕΚ.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Νους, Χατζηγιοβάνης, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.