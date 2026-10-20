Ποιοι σφυρίζουν τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ στην Ευρώπη

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα βρεθούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στο Europa League, καθώς και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League.

Η ώρα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων πλησιάζει, με την UEFA να κάνει γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια τους. Όπως έγινε γνωστό, στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ, ο Άλαρντ Λίντουτ θα διευθύνει το ματς, ενώ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα βρεθεί ο Έσπεν Έσκας για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Τέλος, στο παιχνίδι του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν, διαιτητής θα είναι ο Ολεξί Ντρέβισνις.



Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τους διαιτητές που θα έχουν οι Ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά τους «ραντεβού». Στο Αλμάτι (22/10, 17:30, Live από το Gazzetta) λοιπόν έχουμε τον Λίντουτ, με τον 39χρονος Ολλανδός να είναι γνώριμος στη χώρα μας από δύο ματς που έχει σφυρίξει στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.

Στην αναμέτρηση αυτή βοηθοί του θα είναι οι επίσης Ολλανδοί Γιόχαν Μπάλντερ και Ντίον Φίκερτ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σάντερ φαν ντερ Έικ. Στο VAR θα αναμένεται να είναι οι Έργβιν Μπλανκ και Άλεξ Μπος.

Συνεχίζουμε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Σπάρτα Πράγας (22/10, 22:00, Live από το Gazzetta), όπως προαναγράφηκε ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας θα έχει την ευθύνη του ματς. Μαζί του θα δύο συμπατριώτες του, τους Γιαν Έρικ Ένγκαν και Αλφ Όλαβ Ρόσλαντ. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Νορβηγός διαιτητής θα βρεθεί για πρώτη φορά σε αγώνα των «ερυθρολεύκων». Στο ματς με τη Σπάρτα Πράγας, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο συμπατριώτης του Ροχίτ Σάγκι, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ιταλός Λούκα Παϊρέτο.

Πάντως είναι και αυτός γνωστός στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει σφυρίξει τέσσερα ματς της ΑΕΚ τέσσερις φορές, μεταξύ αυτών και αυτό κόντρα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Όσον αφορά το ματς του ΟΦΗ απέναντι στη Λεβερκούζεν (22/20, 19:45, Live από το Gazzetta) το ματς θα διεξαχθεί με ουκρανική παρουσία, καθώς η UEFA όρισε πρώτο διαιτητή τον Ολεξίι Ντερεβίνσκι. Βοηθοί του θα είναι οι Ολεξίι Μιρόνοφ και Σβιτλάνα Γκρούσκο, ενώ τέταρτος θα είναι ο Κλιμ Ζαμπρόντα. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ντένις Σούρμαν, με τον Ελβετό Λούκας Φέντριχ να αναλαμβάνει χρέη βοηθού VAR.