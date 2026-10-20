Το Football Meets Data εκτιμά τις πιθανότητες που έχει ο ΟΦΗ για να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο ματς της Πέμπτης (22/10).

Μια ιστορική πρόκληση περιμένει τον ΟΦΗ την ερχόμενη Πέμπτη (22/10) στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα υποδεχθεί την ισχυρή Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά και τα στοιχεία που παρουσιάζει το Football Meets Data, οι Γερμανοί φέρουν τον τίτλο του απόλυτου φαβορί στο συγκεκριμένο ματς, συγκεντρώνοντας πιθανότητες νίκης 68%. Στο 19% είναι οι πιθανότητες για την ισοπαλία και μόλις 13% για τη νίκη της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Παράλληλα, τα αναμενόμενα τέρματα τοποθετούνται στο 1,9 για τους Γερμανούς και στο 0,9 για τους γηπεδούχους, με τη συνολική εικόνα να δείχνει έναν αγώνα που θα κυμανθεί γύρω στα 2,8 γκολ. Επιπλέον, οι πιθανότητες για οver 2,5 αγγίζουν το 58%, το ενδεχόμενο να σκοράρουν αμφότεροι βρίσκεται στο 55%.

Ο ΟΦΗ μετράει μία νίκη και μία ήττα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ στον αντίποδα, οι «ασπιρίνες» διατηρούν το απόλυτο με δύο νίκες.