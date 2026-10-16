Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο τέλος, αν είμαστε καλά δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς»

Οι δηλώσεις του σκόρερ του ΟΦΗ, Ταξιάρχη Φούντα, στη Magenta TV μετά την ήττα από τη Ρεν στη Γαλλία, με ανατροπή.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στη Γαλλία με τον Ταξιάρχη Φούντα, όμως δεν κατάφερε να φύγει με αποτέλεσμα από την έδρα της Ρεν, καθώς ηττήθηκε με ανατροπή. Ο σκόρερ των Κυπελλούχων στις δηλώσεις του στη Magenta TV στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσε στα τελευταία 15 λεπτά, όταν και πίεσαν περισσότεροι οι γηπεδούχοι.

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα

«Δύσκολο μετά από τέτοιο παιχνίδι, δεν έχεις λόγια να πεις, γιατί ουσιαστικά τα τελευταία 15 λεπτά μας πίεσε η Ρεν. Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, κρατούσε μπάλα, αλλά δεν απειλούσε.

Οπότε δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και τα τελευταία λεπτά ξέραμε ότι θα μας πιέσουν και όταν ισοφάρισαν μας πίεσαν ακόμα παραπάνω. Οπότε εκεί πιστεύω ήταν το παιχνίδι που έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι.

Συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Περιμέναμε να μας πιέσουν, δεν πήραμε τον βαθμό, συνεχίζουμε.

Είτε κερδίζεις είτε χάνεις πρέπει να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι και να είσαι καλύτερος από ό,τι ήσουν στο προηγούμενο. Οπότε κοιτάμε την Κυριακή να κερδίσουμε, γιατί όπως έχουμε δείξει από πέρυσι και φέτος, αν είμαστε καλά εμείς, δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς. Από εμάς εξαρτάται».