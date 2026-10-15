O OΦΗ πήγε να κάνει το colpo grosso στη Ρεν και επί 76' ήταν μπροστά στο σκορ με το γκολ του Φούντα. Τελικά σε εκείνο το λεπτό οι Γάλλοι ισοφάρισαν και στο 90' παρά τις μεγάλες επεμβάσεις του Χριστογεώργου ήρθε και το 2ο γκολ που στέρησε ένα πολύτιμο βαθμό στη league phase του Europa.

Ο ΟΦΗ έκανε μεγάλη προσπάθεια κόντρα σε ομάδα υψηλοτάτου επιπέδου, όμως λύγισε στο φινάλε κι έχασε με 2-1 από τη Ρεν. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στην έδρα των Γάλλων από το 10ο λεπτό με το γκολ του Φούντα, όμως οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ με δυο γκολ στο 76' και στο 80'. Οι Κυπελλούχοι μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League βρίσκονται στη 18η θέση, με 3 βαθμούς.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Ντίκμαν και αριστερό ο Αθανασίου. Παρτενέρ του αρχηγού, Ανδρούτσου, στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μπουχαλάκης. Φούντας, Κόντρο και Νους αποτέλεσαν την επιθετική τριάδα.

Από την πλευρά της η γηπεδούχοις Ρεν αγωνίστηκε σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Σαμπά στην εστία, με τους Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αϊτ Μπουντλάλ και Ναγκίντα μπροστά του. Ρονζιέ, Καμαρά, Σιμάνσκι τριάδα στα χαφ και Αλ Ταμάρι, Μπλα, Λεπόλ τριπλέτα στη γραμμή κρούσης.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΟΦΗ και γρήγορο γκολ με Φούντα

Ο ΟΦΗ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στην «καυτή» έδρα της Ρεν, καθώς κατάφερε να τη... σβήσει με τη συμπλήρση 10 λεπτών! Οι Κυπελλούχοι προηγήθκαν στην πρώτη τους «επίσκεψη» στην περιοχή των Γάλλων, όταν ο Νους πίεσε ασφυκτικά, ο Μπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, ο Κόντρο την έσπασε στον Αθανασίου και έκανε κίνηση στην περιοχή, ο Έλληνας μπακ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Φούντας με άψογη κεφαλιά έκανε το 0-1.

Όπως είναι λογικό για μια ομάδα με την ποιότητα των Γάλλων, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν και να δημιουργήσουν ρήγματα, όμως η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν άριστα οργανωμένη στον αγωνιστικό χώρο και συνεπώς έκανε δύσκολο για τους Γάλλους να πατήσουν στην περιοχή με αξιώσεις και «έψαξαν» την ισοφάριση με μακρινά σουτ.

Η Ρεν είχε την καλύτερη της στιγμή στο 16ο λεπτό, όταν ο Ναγκιντά έστειλε την μπάλα στοκάρι με υπέροχο πλασέ από το ύψος του ημικυκλίου. Στο 20' ο Ρονζιέ αστόχησε με μακρινό σουτ, ενω΄στο 38' ο Λεπόλ δεν βρήκε εστία με πλασέ από το ημικύκλιο.

«Λύγισε» στο τελευταίο τέταρτο

Στο ίδιο τέμπο συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο με τη Ρεν να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα, έχοντας ως κορυφαίο τον αριστερό μπακ - χαφ, Μαχαμαντού Ναγκιντά.

Στο 55' ο Ναγκιντά έπιασε βολέ εκτός περιοχής και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε. Στο 71' ο Αΐτ Μπουντιάλ αστόχησε με κεφαλιά και στο 75' ο Αϊτόρ σπατάλησε ευκαιρία να δώσει προβάδισμα δυο γκολ στον Όμιλο, όταν ο Νους τον έβγαλε σε θέση βολής κι εκείνος καθυστέρησε και κόπηκε.

Η Ρεν ισοφάρισε στο 76' με υπέροχο σουτ του Ναγκιντά με το εξωτερικό. Στο 89' ο Χριστογεώργος έκανε φανταστική απόκρουσε σε εξ επαφής κεφαλιά του Ντιά, όμως οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα.

Στο 90' ο Ναγκιντά έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πλασέ του και στην επαναφορά ο Αΐτ Μπουντιάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Ναγκιντά ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα και δημιούργησε πολλά ρήγματα στην άμυνα του ΟΦΗ, ενώ είχε συμβολή και στα δύο γκολ της Ρεν.

Στο ύψος του: Ο Μπουχαλάκης ήταν... αρχοντικός για ακόμα μια φορά και ξεχώρισε στη μεσαία γραμμή. Έχασε μέτρα ο ΟΦΗ μετά την αλλαγή του.

Αδύναμος κρίκος: Λίγα πράγατα από τον Κόντρο, ο οποίος όμως δεν τροφοδοτήθηκε σε καμία περίπτωση.

Στραγάλι: Χωρίς ιδιαίτερο λάθος η διαιτησία του Ιταλού Κολόμπο. Στα δύο χέρια του Νους που ζήτησαν πέναλτι οι Γάλλοι δεν υπάρχει παράβαση.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΟΦΗ «πάλεψε» για ακόμα μια υπέβραση και έφτασε κοντά, καθώς ακόμα και η ισοπαλία θα ήταν σημαντικό αποτέλεσμα, όμως πληγώθηκε στο φινάλε από έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, ο οποίος μέχρι στιγμής κάνει πρωταθλητισμό στη Ligue 1.

Ρεν (Φρανκ Χάισε): Σαμπά, Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αϊτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι, Ρόνζιερ (67’ Ντιά), Καμαρά, Μπλας (67’ Μαγεντά), Αλ Τααμάρι, Λεπολ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν (84’ Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (68’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Φούντας (46’ Αποστολάκης), Νους, Κόντρο (68’ Αϊτόρ).