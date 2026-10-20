ΟΦΗ: Θεραπεία ο Χριστογεώργος πριν τη Λεβερκούζεν, η διάγνωση για τον τραυματισμό του - Mέσα ο Φούντας
Μετά το ρεπό της Δευτέρας (19/10) οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν την Τρίτη (20/10) στο ΒΑΚ κι έπιασαν δουλειά ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Νίκος Χριστογεώργος έκανε θεραπεία καθώς υπέστη κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο ματς με την Καλαμάτα. O βασικός τερματοφύλακας των Κυπελλούχων πονάει πολύ και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ενώ αναμένεται να χάσει τον αγώνα με τους Γερμανούς.
Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με την Καλαμάτα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια, ανάμεσα τους και ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος έχασε προληπτικά το ματς με τη Μαύρη Θύελλα.
Από εκεί και πέρα το ατομικό τους πρόγραμμα συνέχισαν ο Χρίστος Σιέλης και ο Άαρον Ισέκα. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (21/10) στις 18:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.
Μια ώρα πριν την τελευταία προπόνηση, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που γίνεται τις παραμονές των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, παρουσία του Χρήστου Κόντη κι ενός εκπροσώπου των παικτών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.