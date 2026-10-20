Ο Νίκος Χριστογεώργος υπέστη κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και αναμένεται να χάσει τον αγώνα του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν. Μέσα ο Φούντας.

Μετά το ρεπό της Δευτέρας (19/10) οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν την Τρίτη (20/10) στο ΒΑΚ κι έπιασαν δουλειά ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Νίκος Χριστογεώργος έκανε θεραπεία καθώς υπέστη κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο ματς με την Καλαμάτα. O βασικός τερματοφύλακας των Κυπελλούχων πονάει πολύ και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ενώ αναμένεται να χάσει τον αγώνα με τους Γερμανούς.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με την Καλαμάτα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια, ανάμεσα τους και ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος έχασε προληπτικά το ματς με τη Μαύρη Θύελλα.

Από εκεί και πέρα το ατομικό τους πρόγραμμα συνέχισαν ο Χρίστος Σιέλης και ο Άαρον Ισέκα. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (21/10) στις 18:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Μια ώρα πριν την τελευταία προπόνηση, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που γίνεται τις παραμονές των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, παρουσία του Χρήστου Κόντη κι ενός εκπροσώπου των παικτών.