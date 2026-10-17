Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (18/10, 17:30).

Ο Αστέρας AKTOR μετά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Ατρόμητο, θα πάει με... ανεβασμένη ψυχολογία στο ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Μετά την ολοκλήρωση την προετοιμασίας των Αρκάδων έγινε γνωστή η αποστολή της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Ο αρχηγός των Κιτρινομπλε Δημήτρης Κουρμπέλης, όπως αναμενόταν, είναι κανονικά διαθέσιμος. Αφού βγήκε «καθαρή» η μαγνητική του, ο διεθνής χαφ ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα και το τεχνικό επιτελείο έκρινε πως θα είναι σε θέση να προσφέρει.

Ευχάριστη είδηση είναι η επιστροφή του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν σε αποστολή. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας μπακ είχε τραυματισμό στην περόνη, ο οποίος του στέρησε την παρουσία του στην προετοιμασία.

Αναμενόμενα παραμένους εκτός οι τραυματίες Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα, ενώ στο ιατρικό δελτίο προστέθηκε το όνομα του Μπρούνο Πέρες, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα.