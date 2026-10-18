Αντωνόπουλος: «Καταρρεύσαμε μετά το τρίτο γκολ, μας πονάει πολύ το σκορ»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στον ΣΠΟΡ FM TV μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Αστέρας AKTOR ήταν απογοητευτικός στο ΟΑΚΑ και συνετρίβη από τον Παναθηναϊκό με το βαρύ 5-1. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV τόνισε πως η ομάδα του κατέρρευσε μετά το τρίτο γκολ που ήρθε αμέσως μετά το τέρμα του Παπακανέλλου και αναφέρθηκε στη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Στο πρώτο ημίχρονο γενικά είχαμε μια καλή παρουσία, μας αδικεί το 2-0, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ αποτελεσματικός και έτσι μπόρεσε και βρέθηκε με 2-0 στο σκορ στα πρώτα 45 λεπτά.

Αυτό που είπαμε με τα παιδιά ήταν ότι η εικόνα μας ήταν καλή, πρέπει να την κρατήσουμε και ότι αν βρίσκαμε ένα γκολ θα μπορούσαμε να μπούμε πάλι στο παιχνίδι.

Το κομβικό σημείο για εμάς και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι, ενώ πετύχαμε το γκολ που θέλαμε, δεχθήκαμε αμέσως το τρίτο γκολ και μετά καταρρεύσαμε.

Δεν χωράει πολλή κριτική το παιχνίδι, η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν και μεγάλη σε σκορ και δίκαιη. Μας πονάει πολύ, πρέπει να μας πονέσει πολύ. Δεν έχει να κάνει με την αξία του αντιπάλου, που είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά το ότι χάσαμε με 5-1 είναι βαρύ σκορ για τον Αστέρα.

Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια και να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο παιχνίδι που έχουμε με τον Λεβαδειακό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνουμε γκολ και αμέσως δεχόμαστε. Πρέπει να βρούμε τι φταίει, έχει γίνει τρεις φορές. Με το που βάζουμε γκολ, μετά από 2-3 λεπτά δεχόμαστε πάλι. Πρέπει να το βρούμε και θα το βρούμε».