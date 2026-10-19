Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1 και αύξησε τη διαφορά του από την επικίνδυνη ζώνη της Super League 2 στους 2 βαθμούς.

Με τη νίκη του ΠΑΟΚ Β' επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1 ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Super League 2. Οι Ασπρόμαυροι επέστρεψαν στα τρίποντα και «έπιασαν» τους συμπολίτες τους στους 8 βαθμούς, σε ισοβαθμία με τον Αστέρα Β' AKTOR, τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ στην επικίνδυνη ζώνη είναι ο Ολυμπιακός Β' των 6 πόντων.

Η ομάδα του Πονζ προηγήθηκε στο 12ο λεπτό. Ο Λεωνιδόπουλος έκανε άψογη βαθιά μπαλιά, ο Ίκομπονγκ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Κυρίτση. Στο 18' ο Κοσίδης κέρδισε πέναλτι από τον Ντιόπ και ο Σιφναίος με εύστοχη εκτέλεση διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Το μόνο που άλλαξε μέχρι τέλους ήταν η έκταση του σκορ, καθώς στο στο 90' ο Κυριακίδης μείωσε σε 2-1 με εύστοχο πέναλτι.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης(87' Σιδεράς), Μπαταούλας, Κωττάς, Ντούνγκα, Τσοπούρογλου(87' Μπιασότο), Λεωνιδόπουλος, Στύλος(77' Τσιότας), Καραγκέα(64' Γκαλεάνο), Ίκομπονγκ(64' Γκιόκα), Σιφναίος.

Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ(64' Βοριαζίδης), Τσαπακίδης(64' Μανωλάκης), Καρπόφ(64' Λεό), Άτσκα(72' Κυριακίδης), Προύντζος, Πατρινός(76' Κεδίκογλου), Πέρεζ.

Super League 2 - 7η Αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea 0-0

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' 2-2

Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 19

2. Athens Kallithea 16

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3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 12

5. Ελλάς Σύρου 10

6. Πανθρακικός 9

7. Νίκη Βόλου 8

8. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

9. Αναγέννηση Καρδίτσας 8

10. Αστέρας Β' AKTOR 8

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12.Πανσερραϊκός 7

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13. Ολυμπιακός Β' 6

14. Νέστος Χρυσούπολης 5

15. Πύργος 5

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

Eπόμενη αγωνιστική (8η)