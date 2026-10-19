Super League 2: O ΠΑΟΚ Β' «λύγισε» τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική
Με τη νίκη του ΠΑΟΚ Β' επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1 ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Super League 2. Οι Ασπρόμαυροι επέστρεψαν στα τρίποντα και «έπιασαν» τους συμπολίτες τους στους 8 βαθμούς, σε ισοβαθμία με τον Αστέρα Β' AKTOR, τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ στην επικίνδυνη ζώνη είναι ο Ολυμπιακός Β' των 6 πόντων.
Η ομάδα του Πονζ προηγήθηκε στο 12ο λεπτό. Ο Λεωνιδόπουλος έκανε άψογη βαθιά μπαλιά, ο Ίκομπονγκ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Κυρίτση. Στο 18' ο Κοσίδης κέρδισε πέναλτι από τον Ντιόπ και ο Σιφναίος με εύστοχη εκτέλεση διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.
Το μόνο που άλλαξε μέχρι τέλους ήταν η έκταση του σκορ, καθώς στο στο 90' ο Κυριακίδης μείωσε σε 2-1 με εύστοχο πέναλτι.
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης(87' Σιδεράς), Μπαταούλας, Κωττάς, Ντούνγκα, Τσοπούρογλου(87' Μπιασότο), Λεωνιδόπουλος, Στύλος(77' Τσιότας), Καραγκέα(64' Γκαλεάνο), Ίκομπονγκ(64' Γκιόκα), Σιφναίος.
Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ(64' Βοριαζίδης), Τσαπακίδης(64' Μανωλάκης), Καρπόφ(64' Λεό), Άτσκα(72' Κυριακίδης), Προύντζος, Πατρινός(76' Κεδίκογλου), Πέρεζ.
Super League 2 - 7η Αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος 1-1
- Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0
- Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea 0-0
- Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' 2-2
- Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
- Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1
- ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 19
2. Athens Kallithea 16
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3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 12
5. Ελλάς Σύρου 10
6. Πανθρακικός 9
7. Νίκη Βόλου 8
8. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8
9. Αναγέννηση Καρδίτσας 8
10. Αστέρας Β' AKTOR 8
11. ΠΑΟΚ Β' 8
12.Πανσερραϊκός 7
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13. Ολυμπιακός Β' 6
14. Νέστος Χρυσούπολης 5
15. Πύργος 5
16. Ζάκυνθος 3
* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.
Eπόμενη αγωνιστική (8η)
- Πανθρακικός – Αστέρας Β' AKTOR
- Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος
- Ολυμπιακός Β' – Νέστος Χρυσούπολης
- Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β'
- Athens Kallithea – ΑΕΛ
- Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου
- Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου
- Πανιώνιος – Μαρκό
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