Ο Παναθηναϊκός έδωσε εισιτήρια στον Αστέρα AKTOR ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ (18/10, 17:30).

Ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Super League, καθώς υπέταξε με 2-1 τον Ατρόμητο, στην Τρίπολη και συνεπώς θα πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο ερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Οι Αρκάδες θα έχουν τη στήριξη των φιλάθλων τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, καθώς εξασφάλισαν, συνολικά, μέχρι 500 εισιτήρια, για τη θύρα 22Α.

Ο προπονητής των Κιτρινομπλέ, Γιώργος Αντωνόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Ατρομήτου, έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη του κόσμου στο δύσκολο «φεγγάρι» της ομάδας, καθώς ανέφερε: «Ο κόσμος είναι φανταστικός απέναντι μας. Ήταν εδώ όταν δεν κερδίζαμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν κερδίζουμε είναι όλα υπέροχα.

Εγώ κρατάω πως ο κόσμος δεν απογοητεύτηκε όταν η ομάδα δεν κέρδιζε και δεν έπαιρνε βαθμούς. Ήταν εδώ, έδειχνε την αγάπη του και τη στήριξη του. Έδειξε αυτό που πρέπει να έχει ένας σύλλογος. Πραγματικά θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη, όλο αυτό το διάστημα».

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 17:30, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/retail/privateSales.html?deepLink=739&hash=NZK92sLRVp49Acp8LWryl5-CgnY2153479

Τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 22Α του Ολυμπιακού Σταδίου».