Λήξη συναγερμού στις τάξεις του Αστέρα AKTOR για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυικό τραυματισμό. Αμφίβολοι για Παναθηναϊκό Σίλβα και Ριέρα.

Ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στην τρέχουσα Super League, με τη νίκη επί του Ατρομήτου στην Τρίπολη, όμως παράλληλα υπήρχε και μια ανησυχία για την κατάσταση του αρχηγού, Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 31ο λεπτό του αγώνα, ενώ προερχόταν από τέσσερα απαιτητικά παιχνίδια με την Εθνική, όμως τα νέα που έρχονται από την Αρκαδία είναι θετικά.

H μαγνητική του αρχηγού των Κιτρινομπλέ βγήκε «καθαρή», συνεπώς απέφυγε πιθανό μυικό τραυματισμό, και απλά έχει ένα μικρό αιμάτωμα, το οποίο εφόσον αποχωρήσει εγκαίρως θα σημαίνει πως ο Κουρμπέλης θα είναι απόλυτα έτοιμος για τον ερχόμενο αγώνα πρωταθλήματος, κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ.

Από την άλλη δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας ο Τζόρνταν Σίλβα και ο Αντριάν Ριέρα, οι οποίοι δεν ήταν διαθέσιμοι ούτε κόντρα στους Περιστεριώτες. Ο Μεξικανός στόπερ έχει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς και δεν είναι εφικτό να υπάρξει ακριβής εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από πρόβλγμα στη γάμπα.