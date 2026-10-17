Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε ότι όλοι στον Ολυμπιακό έχουν νοοτροπία νικητή.

Ο Ολυμπιακός έπειτα από μία σπουδαία νίκη στη Γαλλία επί της Μαρσέιγ, επιστρέφει στο πρωτάθλημα, όπου την Κυριακή στις 17:00 θα φιλοξενηθεί από τον Παναιτωλικό.

Τα πολλά ματς απαιτούν πνευματική και αγωνιστική ισορροπία και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με δηλώσεις του στη Magenta TV, τόνισε ότι θα γίνουν αλλαγές στην ενδεκάδα, ώστε να διατηρηθεί φρέσκια η ομάδα του, ενώ επισήμανε ότι στον σύλλογο όλοι ζουν για τις νίκες κι ότι αυτό είναι σημαντικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού:

Για το νικηφόρο σερί και το ματς στο Αγρίνιο: «Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε σε μια καλή φάση, όμως αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι μέσα σε μια εβδομάδα και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την καλή μας κατάσταση. Πρέπει να αποκατασταθούμε γρήγορα, γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Θα δυσκολευτούμε και για αυτό πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο προπονητής θα πρέπει να είναι εύστοχος στην επιλογή της ενδεκάδας για να διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα».

Για το ενδεχόμενο να φρεσκάρει την ενδεκάδα: «Όπως είδατε έκανα αλλαγές και στη Μασσαλία. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε ένα πλούσιο και καλό ρόστερ. Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση και όλοι χρειάζονται λεπτά συμμετοχής. Επομένως αφού έχουμε και την ανάγκη και την ποιότητα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες, γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη με πολλά παιχνίδια».

Για την ψυχολογία στην ομάδα μετά τις τελευταίες σημαντικές νίκες: «Σίγουρα τα θετικά αποτελέσματα και οι καλές εμφανίσεις βοηθούν πολύ στην ψυχολογία της ομάδας, όμως εγώ όταν ήρθα βρήκα πολύ καλή τη νοοτροπία του γκρουπ. Ήξερα πως ένας τέτοιος σύλλογος με τόσο μεγάλη ιστορία ζούσε για τις νίκες, όμως το είδα και στους παίκτες και σε ολόκληρο το προσωπικό. Όλοι εδώ έχουν μια νοοτροπία νικητή και αυτή είναι πολύ δύσκολο να φύγει μετά από μερικά κακά αποτελέσματα. Όντως τα αποτελέσματα είχαν στεναχωρήσει λίγο τον κόσμο, αλλά η νοοτροπία υπήρχε και αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή».