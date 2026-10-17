Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το ματς με τον Παναιτωλικό δεν μπορεί να υπολόγίζει τον Μπέιλι και τον τιμωρημένο Σάλιακα.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στη Μασσαλία και το 2 στα 2 στο Europa League, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί και στο πρωτάθλημα.

Την Κυριακή στις 17:00 φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον αξιόμαχο Παναιτωλικό και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο ποδοσφαιριστές. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι εκτός, αφού αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Εκτός αποστολής, ωστόσο, βρίσκεται και ο Λίον Μπέιλι. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ δεν ταξίδεψε και στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, εξαιτίας ενοχλήσεων. Δεν είναι απόλυτα έτοιμος, οπότε έμεινε εκτός και για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση στο Αγρίνιο: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.

#PANOLY: The Squad 📋 https://t.co/6ULGg5FdGl — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 17, 2026



