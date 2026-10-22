Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τις νέες προσθήκες της Ακαδημίας τους
Συνολικά 15 παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες ενώ την ίδια στιγμή, έκαναν γνωστό και τα παιδιά που μπήκαν στα χαμηλά κλιμάκια της ομάδας και αποτελούν την επόμενη μέρα του συλλόγου.
Αναλυτικά:
«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει τα νέα μέλη των τμημάτων υποδομής τα οποία αποτελούν τις μεταγραφές της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, όπως επίσης και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο με το σύλλογο.
Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν με τον Ολυμπιακό:
Νικόλαος Αντωνίου
Ημερομηνία Γέννησης: 21 Οκτωβρίου 2008
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Σταύρος Τσιάβος
Ημερομηνία Γέννησης: 14 Σεπτεμβρίου 2010
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Νικόλαος Βιδάλης
Ημερομηνία Γέννησης: 10 Ιούνιος 2011
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Αναστάσης Γλαύκου
Ημερομηνία Γέννησης: 16 Μαρτίου 2010
Εθνικότητα: Κύπρος
Θέση: Επιθετικός
Γεώργιος Γούσιος
Ημερομηνία Γέννησης: 29 Απριλίου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Ευγένιος Δημόπουλος
Ημερομηνία Γέννησης: 11 Μαρτίου 2011
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Νικόλαος Καλαϊτζίδης
Ημερομηνία Γέννησης: 2 Μαΐου 2008
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Επιθετικός
Χρήστος Κάπελλας
Ημερομηνία Γέννησης: 25 Οκτωβρίου 2008
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Στέφαν Κόλτσα
Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιανουαρίου 2010
Εθνικότητα: Μολδαβία
Θέση: Αμυντικός
Δημήτριος Κοτρομάγιας
Ημερομηνία Γέννησης: 9 Ιουνίου 2011
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Χρήστος Λαζαρίδης
Ημερομηνία Γέννησης: 13 Ιανουαρίου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Επιθετικός
Δημήτρης Λαχανάς
Ημερομηνία Γέννησης: 29 Οκτωβρίου 2010
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Μιχαήλ Άγγελος Μούχαλης
Ημερομηνία Γέννησης: 28 Ιανουαρίου 2010
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Επιθετικός
Κυριάκος Τουνουσίδης
Ημερομηνία Γέννησης: 26 Μαΐου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Επιθετικός
Αθανάσιος Φλέγγας
Ημερομηνία Γέννησης: 14 Απριλίου 2011
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Επιθετικός
Αποκτήθηκαν από την Ακαδημία Ολυμπιακού:
Κ17
Σπυρίδων Δήμας από Πάτρα ΑΕ 2005
Τζουλιάν Χριστοδουλίδης
Κ15
Αλέξανδρος Κατσαφάρος από Σχολή Ρέντη
Θεόδωρος Βεργετόπουλος από Αίαντα Καλαμάτας
Ανδρέας Κόρμπος από Διαγόρα Δρυοπιδέων
Άγγελος Κυριάκος από Ελπίδες Ιωαννίνων
Άγγελος Λαχανάς από Κένταυρο Βριλησσίων
Κωνσταντίνος Τοπαλούδης από Νίκη Δροσιάς
Κ14
Δημήτριος Μαλαματίνης από Ίωνες Αλίμου
Κ13
Σπυρίδων Γεράλης από Διαγόρα Δρυοπιδέων Αιγάλεω
Ιωάννης Παπουδάκης από Διαγόρα Δρυοπιδέων Αιγάλεω
Κ11
Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος από Σχολή Ρέντη
Νικηφόρος Σαίσανας από Σχολή Ρέντη
Παύλος Συμσερίδης από Σχολή Ρέντη
Γεώργιος Ταμβακάκης από Σχολή Ρέντη
Δημήτριος Κακαλιάγκος από Σχολή Ρέντη
Δημήτριος Κανελλόπουλος από Σχολή Γλυφάδας
Παναγιώτης Βανικιώτης από Young Stars
Νικόλαος Γιαννόπουλος από OFI Athens
Γεώργιος Ζιάκος από Δία Κορυδαλλού
Ελευθέριος Πατεράκης από ΑΕΚ Futsal
Βασίλειος Πόντιος
Γεώργιος Σκαλτσάς από Paok Καματερού
Κωνσταντίνος Τζοτζοκός από Ελλάς Ποντίων»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.