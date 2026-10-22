Ο Ολυμπιακός δεν προχωρά μόνο στην ενίσχυση της πρώτης ομάδας αλλά και αυτή των ακαδημιών του.

Συνολικά 15 παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες ενώ την ίδια στιγμή, έκαναν γνωστό και τα παιδιά που μπήκαν στα χαμηλά κλιμάκια της ομάδας και αποτελούν την επόμενη μέρα του συλλόγου.

Αναλυτικά:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει τα νέα μέλη των τμημάτων υποδομής τα οποία αποτελούν τις μεταγραφές της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, όπως επίσης και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο με το σύλλογο.

Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν με τον Ολυμπιακό:

Νικόλαος Αντωνίου

Ημερομηνία Γέννησης: 21 Οκτωβρίου 2008

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Σταύρος Τσιάβος

Ημερομηνία Γέννησης: 14 Σεπτεμβρίου 2010

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Νικόλαος Βιδάλης

Ημερομηνία Γέννησης: 10 Ιούνιος 2011

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Αναστάσης Γλαύκου

Ημερομηνία Γέννησης: 16 Μαρτίου 2010

Εθνικότητα: Κύπρος

Θέση: Επιθετικός

Γεώργιος Γούσιος

Ημερομηνία Γέννησης: 29 Απριλίου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Ευγένιος Δημόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης: 11 Μαρτίου 2011

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Νικόλαος Καλαϊτζίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 2 Μαΐου 2008

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Επιθετικός

Χρήστος Κάπελλας

Ημερομηνία Γέννησης: 25 Οκτωβρίου 2008

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Στέφαν Κόλτσα

Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιανουαρίου 2010

Εθνικότητα: Μολδαβία

Θέση: Αμυντικός

Δημήτριος Κοτρομάγιας

Ημερομηνία Γέννησης: 9 Ιουνίου 2011

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Χρήστος Λαζαρίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 13 Ιανουαρίου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Επιθετικός

Δημήτρης Λαχανάς

Ημερομηνία Γέννησης: 29 Οκτωβρίου 2010

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Μιχαήλ Άγγελος Μούχαλης

Ημερομηνία Γέννησης: 28 Ιανουαρίου 2010

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Επιθετικός

Κυριάκος Τουνουσίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 26 Μαΐου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Επιθετικός

Αθανάσιος Φλέγγας

Ημερομηνία Γέννησης: 14 Απριλίου 2011

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Επιθετικός

Αποκτήθηκαν από την Ακαδημία Ολυμπιακού:

Κ17

Σπυρίδων Δήμας από Πάτρα ΑΕ 2005

Τζουλιάν Χριστοδουλίδης

Κ15

Αλέξανδρος Κατσαφάρος από Σχολή Ρέντη

Θεόδωρος Βεργετόπουλος από Αίαντα Καλαμάτας

Ανδρέας Κόρμπος από Διαγόρα Δρυοπιδέων

Άγγελος Κυριάκος από Ελπίδες Ιωαννίνων

Άγγελος Λαχανάς από Κένταυρο Βριλησσίων

Κωνσταντίνος Τοπαλούδης από Νίκη Δροσιάς

Κ14

Δημήτριος Μαλαματίνης από Ίωνες Αλίμου

Κ13

Σπυρίδων Γεράλης από Διαγόρα Δρυοπιδέων Αιγάλεω

Ιωάννης Παπουδάκης από Διαγόρα Δρυοπιδέων Αιγάλεω

Κ11

Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος από Σχολή Ρέντη

Νικηφόρος Σαίσανας από Σχολή Ρέντη

Παύλος Συμσερίδης από Σχολή Ρέντη

Γεώργιος Ταμβακάκης από Σχολή Ρέντη

Δημήτριος Κακαλιάγκος από Σχολή Ρέντη

Δημήτριος Κανελλόπουλος από Σχολή Γλυφάδας

Παναγιώτης Βανικιώτης από Young Stars

Νικόλαος Γιαννόπουλος από OFI Athens

Γεώργιος Ζιάκος από Δία Κορυδαλλού

Ελευθέριος Πατεράκης από ΑΕΚ Futsal

Βασίλειος Πόντιος

Γεώργιος Σκαλτσάς από Paok Καματερού

Κωνσταντίνος Τζοτζοκός από Ελλάς Ποντίων»