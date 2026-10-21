Ολυμπιακός: Τι δοκίμασε ο Αλγκουαθίλ και η αλλαγή σε σχέση με Μαρσέιγ
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τελείωσε μαζί με τους παίκτες του την προετοιμασία του Ολυμπιακού στον Ρέντη, κάνοντας και τις δοκιμές του πριν από τη Σπάρτα Πράγας. Μεταξύ άλλων στην επίθεση δοκίμασε μαζί Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ έχοντας και στην ίδια ομάδα τον Φρόιλερ στιον άξονα ενώ σε επίπεδο άμυνας μέσω ασκήσεων έδειξε την κλασική (με τον Μπρούνο αριστερά) έχοντας κάνει δοκιμή στο κέντρο και με τον Πουέρτα.
Με βάση τις δοκιμές αλλά και τις εκτιμήσεις ο Ορτέγκα θα είναι ξανά γκολκίπερ και στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας. Κέντρο με επικρατέστερους τους Πουέρτα και Φρόιλερ και την πορτογαλική τριάδα με Ζότα, Ζέλσον και Τσικίνιο πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ.
Να θυμίσουμε πώς οι 11 εκλεκτοί του κόουτς Αγκουαθίλ για το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός ήταν οι εξής: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σαλιακα. Κέντρο με Έσε και Πουέρτα και τριάδα με Ζότα - Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Άρα πάνω σε αυτό το πλαίσιο να μην ξεκινήσει ο Έσε.
Οι εκλεκτοί
- Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Στουρνάρας και Γεωργακόπουλος
- Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν
- Χαφ / εξτρέμ: Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης και Τουφάκης
- Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες
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