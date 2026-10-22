Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το Europa League επιστρέφει απόψε, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Σπάρτα Πράγας (22:00, Live από Gazzetta) στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής της League Phase.

Οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν την νικηφόρα τους πορεία στην διοργάνωση, μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα και το μεγάλο «διπλό» επί της Μαρσέιγ στη Μασσαλία και θα ψάξουν τώρα να βρουν το τρίτο τους διαδοχικό «τρίποντο».

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα έχει στην διαθέση του σχεδόν όλους τους διαθέσιμους παίκτες, με εξαίρεση τον Λέον Μπέιλι που δεν είναι ακόμη έτοιμος, αλλά και τον Κωνσταντίνο Φορτούνη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό και παρέμεινε εκτός αποστολής.

Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο φαληρικό στάδιο θα κάνει σέντρα στις 22:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Magenta Sport 3 όσο και από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.