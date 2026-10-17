Ο Ολυμπιακός δικαιώνει στην Ευρώπη τον τίτλο του

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό της Ευρώπης.

Πέραν των επί μέρους αναλύσεων, που ασφαλώς κι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, έχει μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό ότι πραγματικά μετά την κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2024 παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δικαιώνει τον τίτλο του .

Ανεξάρτητα από την όποια κατάσταση του, στέκεται ως μία ομάδα που έχει πάρει πολύ πρόσφατα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν βλέπεις κάποια ομάδα που πήρε κάτι και ήταν απλά μια φωτοβολίδα. Βλέπεις μία συνέχεια. Γι΄ αυτό, άλλωστε, και ο σύλλογος είναι Νο 30 στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ, με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας, καθώς αυτή τη φόρμουλα μετράει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Πάνω από τον Ολυμπιακό υπάρχουν μόνο σύλλογοι από τα κορυφαία εφτά-οκτώ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι και 28η η πάντα σταθερή στα Κύπελλα Ευρώπης Σαχτάρ, που την Τετάρτη κέρδισε την ΑΕΚ. Για να καταλάβουμε καλύτερα, είναι πίσω από τον Ολυμπιακό ολόκληρη Γιουβέντους κι ακόμη κλαμπ παραδοσιακά δυνατά, όπως οι Άϊντραχτ, Λιλ, Φέγενορντ, Λάτσιο, Γαλατασαράϊ, Λιόν, Μονακό, Βιγιαρεάλ, Άγιαξ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Σοσιεδάδ και φυσικά η Μαρσέιγ.

Κι ο Ολυμπιακός καταφέρνει και έχει πλασαριστεί τόσο ψηλά στο ranking, εξ ου άλλωστε ήταν και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Γιουρόπα Λιγκ άμα λάχει, διότι ακριβώς μετά το Γιουρόπα Λιγκ μπορεί και στέκεται όρθιος στα Κύπελλα Ευρώπης.

Το 2024-25 στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ τερμάτισε 7ος και πέρασε απευθείας στους 32 χωρίς τον ενδιάμεσο γύρο του Φλεβάρη.

Το 2025-26 στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ τερμάτισε 18ος και πέρασε στην ενδιάμεση φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Το 2026-27 στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ έχει ήδη ξεκινήσει με δύο νίκες και έχει κάνει ένα σοβαρό βήμα για την πρόκριση του στα νοκ άουτ.

Για να καταλάβουμε τη διαφορά ο ΠΑΟΚ ήταν 22ος στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ το 2024-25 και 17ος στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ το 2025-26, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν 20ος στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ το 2025-26. Δηλαδή, τερμάτισαν από 10 έως 15 θέσεις πίσω απ΄ ότι είχε τερματίσει ο Ολυμπιακός. Και να δούμε ασφαλώς και πού θα τερματίσει φέτος η ΑΕΚ στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Αυτό που ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να κάνει, είναι να συνεχίσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο Γιουρόπα Λιγκ και να το βρει καλύτερα στα νοκ άουτ, γιατί ενώ στις φάσεις των ομίλων είναι πολύ καλός, δεν ισχύει το ίδιο εδώ τις τρεις τελευταίες σεζόν για τα νοκ άουτ με αποκλεισμούς όχι μόνο από τις Μπάγερ Λέβερκουζεν, Μπόντο Γκλιμτ, αλλά κι από τη ΝΕΚ.

Αποτελεί μονόδρομο αυτή η στόχευση.

Άσχετο: Μπορεί κάποιος να παρατήρησε μετά το παιχνίδι τον Ιμανόλ να τα λέει με τον Αγκέρντ της Μαρσέιγ. Ο Βάσκος ξέρει τον Μαροκινό στόπερ για τη συνύπαρξη τους για κάτι λιγότερο από μία σεζόν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, πρόπερσι. Ο Αγκέρντ τότε ήταν όχι από τους αναντικατάστατους παίκτες του Ιμανόλ, αλλά μέσα στους λεγόμενους βασικούς. Έπαιζε ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ και τελικά, φεύγοντας ο Ιμανόλ από τη Σοσιεδάδ, τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2025 η Μαρσέιγ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις που η Μαρσέιγ απείλησε, οι εξτρέμ του Ολυμπιακού έκαναν τραγικές άμυνες. Δύο φορές ο Ζότα και άλλες δύο ο Ζέλσον. Άφησαν τα μπακ να παίζουν ένας κόντρα σε δύο.

Κάποια στιγμή ο Σάλιακας δεν άντεξε, σε μία μεγάλη ευκαιρία των Γάλλων για ισοφάριση, και γύρισε προς τον Ζότα φωνάζοντας του, «πού είσαι;».

Κι έχουν δίκιο τα μπακ. Δεν μπορεί αυτοί να πρέπει να κάνουν καλές άμυνες, αλλά και να βγαίνουν να βοηθάνε κι επιθετικά, αλλά οι εξτρέμ να μην βοηθάνε, όπως πρέπει αμυντικά. Άσε που δεν βοηθάνε καν επιθετικά, αν κρίνουμε από γκολ κι ασίστ. Κι αυτό ισχύει και για τον Φορτούνη, που επίσης παίζει στα άκρα κι επίσης δεν έχει νούμερα. Τουλάχιστον με το που μπήκε γύρισε μία φορά στην άμυνα και βοήθησε. Αλλά μία φορά δεν φτάνει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι