Με μια ανάρτηση στα social media ο Ολυμπιακός ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές του Ορτέγκα κόντρα στη Μαρσέιγ (1-0).

Ο Στέφαν Ορτέγκα ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη του Ολυμπιακού (1-0) επί της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του,ε τον Έσε να βάζει στο 42' το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό από τη Μασσαλία, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να είναι καθοριστικός για την ομάδα του Αλγουαθίλ. Συγκεκριμένα ο Ορτέγκα έκανε πέντε αποκρούσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στις προσπάθειες των γηπεδούχων να βρουν το δρόμο για τα δίχτυα.

Η Μαρσέιγ είχε 11 τελικές και 0,88 xGoals, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έτσι λίγα 24ωρα μετά η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγκέντρωσε σε ένα βίντεο τις καλύτερες επεμβάσεις του άλλοτε τερματοφύλακα της Σίτι, αποθεώνοντας τον!

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