Ο Δανός Μπράιαν Πρίσκε, τεχνικός της Σπάρτα Πράγας, στη συνέντευξη Τύπου απάντησε στο γιατί η ομάδα του δεν έκανε προπόνηση στο Φάληρο.

Ο Μπράιαν Πρίσκε εκπροσώπησε ως προπονητής τη Σπάρτα Πράγας στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Δανός προπονητής μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου απάντησε ως εξής στην ερώτηση του γιατί δεν έκανε προπόνηση η ομάδα του στο Καραϊσκάκη: «Θέλαμε να δουλέψουμε κάποια τακτικά θέματα. Πάνω σε κάποια τακτικά πράγματα πριν τον αγώνα. Χθες δεν ήταν ιδανική ημέρα για να βγάλουμε κάποιους παίκτες στο γήπεδο.

Για αυτό αποφασίσαμε να μείνουμε στο προπονητήριό μας και να δουλέψουμε πάνω σε πράγματα που τα θεωρούμε σημαντικά για το παιχνίδι της Πέμπτης (με τον Ολυμπιακό)».