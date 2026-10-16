Με goal line cameras θα διεξαχθεί το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, αφού θα υπάρξει εφαρμογή του σχετικού συστήματος από την 8η αγωνιστική της λίγκας.

Η Superleague συνεχίζει να δουλεύει για τη βελτίωση του προϊόντος της, αφού μετά την εγκατάσταση του συστήματος του VAR κι εκείνου του ημιαυτόματου οφσάιντ, ενέκρινε τον Αύγουστο κι αυτό των goal line cameras.

Στο ΔΣ της λίγκας, που είναι προγραμματισμένο για σήμερα, θα γίνει η σχετικά ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος αυτού, η οποία ξεκινάει το συντομότερο δυνατόν, που είναι η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, 8η τον αριθμό.

Στο ίδιο ΔΣ αναμένεται οι ομάδες να αποφασίσουν και για το ποια εταιρεία, η Deloitte ή η Price Waterhouse θα αναλάβουν να κάνουν τη μελέτη για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Πώς λειτουργεί το σύστημα των goal line cameras;

Πρόκειται για ειδικές κάμερες υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούνται χαμηλά πίσω από τις δύο εστίες και προσφέρουν επιπλέον γωνίες λήψης για την αξιολόγηση φάσεων όπως πέναλτι, χέρια, επαφές μέσα στην περιοχή, αλλά και περιπτώσεις όπου εξετάζεται αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος.

Σε αντίθεση με το Goal-Line Technology, οι Goal Line Cameras δεν λαμβάνουν αυτόματα αποφάσεις ούτε ειδοποιούν τον διαιτητή ότι σημειώθηκε γκολ. Λειτουργούν αποκλειστικά ως ένα επιπλέον οπτικό εργαλείο για το VAR, προσφέροντας καλύτερη εικόνα στους διαιτητές του βίντεο.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι το οικονομικό σκέλος. Ενώ η εφαρμογή του Goal-Line Technology απαιτεί σημαντική επένδυση, οι Goal Line Cameras αποτελούν μια σαφώς πιο προσιτή λύση, καθώς απαιτούν μόνο την προσθήκη ειδικών καμερών στην τηλεοπτική παραγωγή.