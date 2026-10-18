Ο Ριτσάρλισον ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας να ερευνήσει τον Φλάβιο Μπολσονάρο για παράνομη κατοχή μίας πολυτελούς περιουσίας.

Ο Ριτσάρλισον μίλησε ξανά για τη διαμάχη που αφορά ένα νησί στην περιοχή Άνγκρα ντος Ρέις, στην Πράσινη Ακτή του Ρίο ντε Τζανέιρο. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το Σάββατο (17/10) κατηγόρησε τον υποψήφιο πρόεδρο της Βραζιλίας, Φλάβιο Μπολσονάρο, ότι απέκτησε την κατοχή του ακινήτου χωρίς να πληρώσει και για αυτό ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία να διερευνήσει την υπόθεση.

Στην καταθεσή του, ο επιθετικός της Τότεναμ ισχυρίστηκε ότι αγόρασε το νησί μεταξύ του 2020 και του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, σε συνεργασία με τον Αλένσαρ ντα Σιλβέιρα Τζούνιορ, τότε πρόεδρο της América-MG, και τον Ρενάτο Βελάσκο και στη συνέχεια σημείωσε πως έλαβε προσφορές αγοράς, μεταξύ άλλων και από τον Φλάβιο Μπολσονάρο, αλλά αρνήθηκε να το πουλήσει στον γερουσιαστή.

«Το μόνο που θέλω είναι να πάρω πίσω αυτό που μου ανήκει. Δεν ήθελα να τους πουλήσω το νησί. Επειδή αρνήθηκα να το πουλήσω εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση στο δικαστήριο. Τακτοποιούσαμε τα χαρτιά (έγγραφα για την ιδιοκτησία του νησιού) και είπαν ότι θα χρειαστούν μήνες ή και χρόνια για να επιλυθεί το θέμα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο και αυτός ο τύπος, ο Βίλερ Τομάζ, πήγαν εκεί και, σε 24 ώρες, πήραν στην κατοχή τους το νησί. Εκεί απέτυχε το δικαστικό σύστημα. Αυτοί οι τύποι πήραν το νησί χωρίς να ξοδέψουν ούτε δεκάρα, απ' όσο γνωρίζω. Ξόδεψα περίπου 10 εκατομμύρια ραντ εκεί και δεν έλαβα τίποτα», είπε ο Ριτσάρλισον.

Στο βίντεο, ο 29χρόνος διεθνής ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας να διερευνήσει την υπόθεση και δήλωσε ότι αναζητά απαντήσεις σχετικά με τα χρήματα που επενδύθηκαν, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε τους ακολούθους του του να απαιτήσουν εξηγήσεις από τον Φλάβιο Μπολσονάρο, ο οποίος σήμερα (18/10) έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στην γενέτειρα του Ριτσάρλισον, Εσπίριτο Σάντο.

Τέλος, ο παίκτης υποσχέθηκε να δωρίσει μέρος των χρημάτων που ελπίζει να πάρει πίσω στο νοσοκομείο της πόλης του ,λέγοντας: «Αν ανακτήσω αυτά τα χρήματα, θα δωρίσω ένα μέρος τους στο νοσοκομείο στην πόλη μου, τη Nova Venécia, για να βοηθήσω το νοσοκομείο εκεί».

Για την ιστορία, η διαμάχη ξεκίνησε αφότου μια εταιρεία που συνδέεται με τον Ριτσάρλισον απέκτησε δικαιώματα κατοχής του ακινήτου το 2020. Στη συνέχεια, η κατοχή πέρασε σε μια εταιρεία που συνδέεται με τον δικηγόρο Γουίλερ Τομάζ, φίλο του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου (PL-RJ), χωρίς ωστόσο ο ίδιος να αποτελεί διάδικο στην υπόθεση.

Μάλιστα το Γραφείο Τύπου του ακροδεξιού πολιτικού σε απάντηση που έστειλε στα όσα ειπώθηκαν από τον Ριτσάρλισον σημείωσε πως ο Μπολσονάρο «δεν αγόρασε, δεν πούλησε, δεν μεσολάβησε σε κάποια συναλλαγή ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης».