ΕΠΟ: Περνά σε ειδική επιτροπή η πρόταση για μεγαλύτερη συμμετοχή Ελλήνων ποδοσφαιριστών στη Superleague
Σας είχαμε εξηγήσει για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη (15/10), η οποία περνά πλέον στην επόμενη φάση της.
Συγκεκριμένα, θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα εξετάσει αναλυτικά την πρόταση και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερος χρόνος συμμετοχής στους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωπος της ΕΠΟ, εκπρόσωποι των ομάδων που μετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και εκπρόσωπος του ΟΦΗ, ο οποίος συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.