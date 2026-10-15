Παρουσιάστηκε η πρόταση να μπει στη Superleague το φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδος με την υποχρεωτική παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Σας είχαμε εξηγήσει για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη (15/10), η οποία περνά πλέον στην επόμενη φάση της.

Συγκεκριμένα, θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα εξετάσει αναλυτικά την πρόταση και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερος χρόνος συμμετοχής στους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωπος της ΕΠΟ, εκπρόσωποι των ομάδων που μετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και εκπρόσωπος του ΟΦΗ, ο οποίος συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.