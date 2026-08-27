ΕΠΟ: Εγκρίθηκε η πρόταση της Superleague για το Goal Line Cameras

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ενέκρινε και επίσημα την πρόταση της Superleague για την εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras.

Η τεχνολογία έρχεται για ακόμη μία φορά στην ευχέρεια του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά για να κάνει το παιχνίδι περισσότερο διαφανές και να διασφαλίσει την ισονομία.

Αναλυτικότερα, το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το Goal Line Cameras. Συγκεκριμένα την εισαγωγή του συστήματος αυτού την πρότεινε η Superleague και η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ την ενέκρινε και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να μπει στη ζωή μας το συντομότερο δυνατόν, αρχής γενομένης από τον προημιτελικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως το σύστημα του Goal Line Cameras είναι διαφορετικό από το σύστημα Goal Line Technology. Πρόκειται για την εγκατάσταση πρόσθετων, εξειδικευμένων καμερών που τοποθετούνται εσωτερικά ή περιμετρικά των δύο εστιών. Δεν παίρνουν αυτόματες αποφάσεις, αλλά προσφέρουν καθαρά πλάνα και επιπλέον οπτικές γωνίες στο VAR για να ελέγχεται με ακρίβεια αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος