Ο Μιχάλης Γρηγορίου προσανατολίζεται να διατηρήσει απέναντι στην Κηφισιά την ενδεκάδα του αγώνα με τον Βόλο, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, θα συμβεί για πρώτη φορά φέτος.

Ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις επόμενες προπονήσεις, ο Μιχάλης Γρηγορίου δείχνει διατεθειμένος να διατηρήσει το ίδιο αρχικό σχήμα που χρησιμοποίησε απέναντι στον Βόλο Elabet.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που ο Άρης θα ξεκινήσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με ακριβώς την ίδια ενδεκάδα. Ένα στοιχείο που έχει τη σημασία του, ειδικά σε μία περίοδο όπου η ομοιογένεια και η συνοχή αποτελεί βασικό ζητούμενο.

Η βάση αυτής της επιλογής είναι η εικόνα του τελευταίου αγώνα. Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν απέναντι στον Βόλο (ίσως) το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της σεζόν τους, με ένταση, δημιουργία και αποτελεσματικότητα, και ο Γρηγορίου δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να αλλάξει ένα σχήμα που λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό.

Για παράδειγμα, στη δεξιά πλευρά ο Πετρίς είχε θετική παρουσία και συνεργάστηκε καλά με τον Γκαρέ, ο οποίος ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας. Στην απέναντι πλευρά, Ρίτσαρντς και Μπρούμα έδωσαν πλάτος και επιθετικότητα, με τον Πορτογάλο να προσφέρει περισσότερη ένταση στο ένας εναντίον ενός στην πρώτη του βασική συμμετοχή.

Στον άξονα, το δίδυμο Χόνγκλα–Ράτσιτς πρόσφερε καλύτερη ισορροπία, για τουλάχιστον μία ώρα αγώνα, ενώ στην επίθεση οι Κουαμέ και Καντεβέρε επιβεβαίωσαν τη χημεία που είχε φανεί ήδη από την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Στο κέντρο της άμυνας, Φαμπιάνο και Σούταλο παραμένουν το βασικό δίδυμο, με τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια.

Το σημαντικό για τον Γρηγορίου είναι ότι αυτή τη φορά δεν έχει απλώς μία ενδεκάδα που προέρχεται από νίκη, άρα έχει και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχει ένα σύνολο που για μεγάλο διάστημα λειτούργησε βάσει πλάνου, με καθαρούς ρόλους και μεγαλύτερη συνοχή στο αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή. Αυτό είναι ακριβώς και το στοιχείο που ο προπονητής του Άρη θέλει να διατηρήσει και να «πατήσει», προκειμένου να ξανά βρει η ομάδα την αγωνιστική της ταυτότητα.



