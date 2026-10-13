Ο Άρης παρουσίασε απέναντι στον Βόλο Elabet μία πιο καθαρή επιθετική δομή, με δύο φορ, πλάτος από τα άκρα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Βόλο Elabet έδωσε στον Άρη κάτι περισσότερο από τρία γκολ και μία ασφαλή διαφορά. Έδωσε μία πιο καθαρή εικόνα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά όταν τα πρόσωπα και οι ρόλοι βρίσκονται σε καλύτερη ισορροπία.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσίασαν για 45 λεπτά μία επίθεση με περισσότερη κίνηση και συνοχή, με ένταση και μεγαλύτερη απειλή τόσο από τον άξονα όσο και από τις πλευρές. Και αυτή τη φορά η ενέργεια δεν έμεινε χωρίς αντίκρισμα, αλλά συνδυάστηκε με ουσία και αποτελεσματικότητα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η παρουσία των Κριστιάν Κουαμέ και Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή. Η μεταξύ τους συνεργασία είχε φανεί ήδη από το καλοκαίρι, στα φιλικά της Ιταλίας, όμως χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να αποτυπωθεί σε επίσημο παιχνίδι με τέτοια καθαρότητα. Απέναντι στον Βόλο οι κινήσεις τους στην πλάτη της άμυνας, η δυνατότητα να αλλάζουν θέσεις και να κινούνται ο ένας γύρω από τον άλλον έδωσαν μεγαλύτερη ποικιλία στην επίθεση. Η παρουσία δύο καθαρών επιθετικών κράτησε χαμηλότερα την άμυνα του Βόλου, δημιούργησε περισσότερα σημεία αναφοράς μέσα και γύρω από την περιοχή και άνοιξε χώρους τόσο για τα άκρα όσο και για τις δεύτερες κινήσεις από πίσω.

Το ίδιο σημαντική ήταν όμως και η λειτουργία των δύο άκρων. Ο Μπρούμα από αριστερά και ο Γκαρέ από δεξιά έδωσαν πλάτος, ένταση και συνεχείς καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Με αυτόν τον τρόπο ο Άρης άνοιξε το γήπεδο, ανάγκασε τον Βόλο να αμυνθεί σε μεγαλύτερο πλάτος και δημιούργησε περισσότερους χώρους για τους δύο επιθετικούς.

Η εικόνα αυτή συνοδεύτηκε και από καλύτερη υποστήριξη από τον άξονα, με τους Χόνγκλα και Ράτσιτς να προσφέρουν ισορροπία και να επιτρέπουν στην ομάδα να ανεβαίνει με περισσότερα πρόσωπα χωρίς να χάνει εντελώς τη συνοχή της.

Αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο από τον Άρη του πρώτου ημιχρόνου: η βελτίωση δεν ήταν μόνο ατομική. Ήταν λειτουργική. Ο Άρης επιτέθηκε με μεγαλύτερη καθαρότητα, είχε περισσότερες λύσεις και κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή του σε γκολ.

Βέβαια, το δείγμα πρέπει να αποκτήσει συνέχεια και να προστεθούν κι άλλοι στο κάδρο. Όχι ποσοτικά, αλλά ουσιαστικά. Για παράδειγμα, ο Ράφα Μιρ εξακολουθεί να μην έχει δώσει όσα αναμένονταν, ενώ και ο Λορέν Μορόν δεν έχει σταθερή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι η επιθετική γραμμή παραμένει ανοιχτό πεδίο ανταγωνισμού.

Ωστόσο, το ματς με τον Βόλο έδωσε για πρώτη φορά τόσο καθαρά μία εικόνα του πώς μπορεί να είναι ο Άρης όταν η επιθετική του δομή συνδυάζει ένταση, πλάτος, κίνηση και αποτελεσματικότητα.

