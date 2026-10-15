Νέο ban από τη FIFA στον Άρη για την τελευταία εκκρεμή δόση 75.000 ευρώ προς τον προπονητή Χερμάν Μπούργος, μετά από συνολικές καταβολές περίπου 1,2 εκατ. ευρώ!

Μεταγραφικό ban επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης από τη FIFA, με αφορμή μία τελευταία οικονομική εκκρεμότητα προς τον Χερμάν Μπούργος.

Η ΠΑΕ έχει ήδη καταβάλει περίπου 1,2 εκατ. ευρώ προς την πλευρά του Αργεντινού τεχνικού, ωστόσο απομένει ακόμη μία δόση των 75.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δόση δεν πληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και ως αποτέλεσμα ενεργοποιήθηκε η απαγόρευση μεταγραφών, μετά από κινήσεις της πλευράς του Αργεντίνου και του δικηγόρου του.

Η υπόθεση ανάγεται στη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε την αποχώρηση του Μπούργος από τον πάγκο του Άρη. Ο Αργεντινός είχε εργαστεί στη Θεσσαλονίκη από τον Φεβρουάριο έως τα τέλη Αυγούστου του 2022, έχοντας συνολικά 18 παιχνίδια στην τεχνική ηγεσία.

Μετά την προσφυγή του στη FIFA, του επιδικάστηκε ποσό κοντά στις 670.000 ευρώ, το οποίο ο Άρης άρχισε να αποπληρώνει τμηματικά. Συνολικά, πάντως, η οικονομική επιβάρυνση της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει φτάσει περίπου στο 1,2 εκατ. ευρώ!

Πλέον απομένει μόνο η τελευταία δόση των 75.000 ευρώ, την οποία οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι τον Ιανουάριο, ώστε να αρθεί το ban και να μπορούν να κινηθούν κανονικά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Από την πλευρά της ΠΑΕ εκφράζεται η θέση ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση θα τακτοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.