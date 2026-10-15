Ο Άρης δούλεψε πάνω στην τακτική και στο αγωνιστικό πλάνο για την Κηφισιά, με τον Γιάννη Γιαννιώτα να συνεχίζει ατομικά.

Στην τελική ευθεία μπαίνει σταδιακά η προετοιμασία του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ρίχνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στην τακτική και στην εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου.

Η προπόνηση της Πέμπτης (15/10) ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και παιχνίδια σε μικρούς χώρους, με έμφαση στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας και στη γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερες διαστάσεις γηπέδου, με στόχο την τακτική προσέγγιση του αγώνα της Κυριακής και την προσαρμογή στις απαιτήσεις που θα συναντήσει η ομάδα απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας συνέχισε για ακόμη μία ημέρα το ατομικό του πρόγραμμα και παραμένει σε αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του ποδοσφαιριστή ο οποίος θα στοχεύσει να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της επόμενης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο.

Την Παρασκευή (16/10), η προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ουσιαστικά θα αποτελέσει την τελευταία πρόβα του αγωνιστικού πλάνου για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν το πρωί ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Πέμπτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρούς χώρους, εστιάζοντας στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική προσέγγιση και την εφαρμογή του πλάνου σε μεγάλες διαστάσεις γηπέδου με κύριο στόχο τη βέλτιστη αγωνιστική ετοιμότητα και την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ερχόμενου αγώνα (ο Γιάννης Γιαννιώτας συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα).

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (18/10, 20:00).»

