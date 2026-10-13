Ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το «κλειδί» της άμυνας του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση.

Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (1-0), ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της παρουσίας του Ιταλού αμυντικού, ήταν η απόλυτη κυριαρχία στις προσωπικές μονομαχίες. Πέτυχε το απόλυτο, κερδίζοντας 7 μονομαχίες σε ισάριθμες προσπάθειες. Παράλληλα η αμυντική του προσφορά αποτυπώνεται στην ικανότητα του να σταματά τις αντίπαλες επιθέσεις, καθώς σημείωσε 5 τάκλιν, πραγματοποίησε 3 επανακτήσεις μπάλας σε καίρια σημεία και ολοκλήρωσε 2 κλεψίματα στα 98 λεπτά που έπαιξε.

Η συνεισφορά του όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στην άμυνα αλλά ανέλαβε ενεργό ρόλο και στην κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε συνολικές επαφές με την μπάλα, φτάνοντας τις 59, γεγονός που δείχνει την ετοιμότητα του σε κάθε φάση. Στο κομμάτι των μεταβιβάσεων ήταν αρκετά ενεργός καθώς κατέγραψε 38 εύστοχες πάσες σε 46 προσπάθειες ενώ δοκίμασε και 8 μεγάλες μπαλιές βρίσκονται συμπαίκτη στις 3 από αυτές.

Ο 24χρονος αμυντικός απέδειξε ότι βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα και πως παίζει καθοριστικό ρόλο στην αμυντική γραμμή των ερυθρόλευκων.