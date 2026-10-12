Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ κάλεσε σε ενότητα
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Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την υπογραφή του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα των παικτών του.
Μοιραία ηττήθηκε 1-0, αλλά παραμένει στην κορυφή και ο Τζέικομπ Νίστρουπ μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», είναι το μήνυμα που φέρει την υπογραφή του Δανού τεχνικού του τριφυλλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπείρωση.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
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@Photo credits: INTIME, Νίκος Βήχος
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