Η διαχείριση που θα δείξει το μέταλλο του φετινού Παναθηναϊκού και τα... φασιστικά παραμύθια της Χαλιμάς!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την επόμενη ημέρα στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο!

Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Ρουί Βιτόρια στο Gazzetta τον Μάιο του 2025, μεταξύ άλλων πραγμάτων, είπε και την μεγαλύτερη αλήθεια που χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό ως οργανισμό τα τελευταία-πολλά-χρόνια.

Αν και παρέμεινε ελάχιστο χρονικό διάστημα, πρόλαβε να διαγνώσει με την εμπειρία του, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του Τριφυλλιού. Την διαχείριση των συναισθημάτων. ''Μετά από συνεχόμενες νίκες όλοι βρίσκονται στον Θεό, όλα μοιάζουν τέλεια. Μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα ή δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, όλοι πέφτουν στα τάρταρα και όλα μοιάζουν λάθος. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο'' ήταν το νόημα των λεγομένων του Πορτογάλου τεχνικού.

Η διαχείριση των κρίσεων είναι το Α και το Ω στον πρωταθλητισμό.

Το πώς αντιδράς, πώς ενεργείς και πώς αξιολογείς τα πράγματα μετά από ένα κακό αποτέλεσμα ή ένα ντεφορμάρισμα. Για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ αυτή στο Φάληρο ήταν η πρώτη ήττα μετά από 13 ματς, η πρώτη μετά την εκκίνηση της σεζόν στις 23 Ιουλίου. Από τότε μέχρι και σήμερα, το σύνολο του Δανού τεχνικού είχε είτε μόνο προκρίσεις είτε μόνο νίκες.

Μία ήττα σε εκτός έδρας ντέρμπι είναι μέσα στο... πρόγραμμα, μπορεί να συμβεί, αυτό που πονά και ενοχλεί περισσότερο στον Παναθηναϊκό είναι η εμφάνιση, η απόδοση της ομάδας, η ανετοιμότητα σε πνευματικά επίπεδο, ώστε να είναι οι ''πράσινοι'' εκείνοι που θα δείξουν πως το θέλουν περισσότερο και θα εφαρμόσουν τις οδηγίες του προπονητή. Πνίγηκαν στο άγχος και την πίεση της έδρας.

Το... κακό έγινε και πίσω ο χρόνος δεν γυρνά. Δεν έχει νόημα να μείνει παραπάνω σε αυτό το ματς ο Παναθηναϊκός, αφού πρώτα αναγνωρίσει τα λάθη του, γεγονός που ήδη έχει συμβεί από τον Νίστρουπ. Τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, ο νεαρός κόουτς παραδέχθηκε την κατωτερότητα της ομάδας του και έσπευσε να δώσει το μήνυμα της βελτίωσης και της αντίδρασης στην επόμενη ημέρα.

Τα επόμενα ματς θα δείξουν το μέταλλο του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτή ή ήττα και η ενόχληση από την εμφάνιση να αποτελέσουν το καύσιμο, την κινητήριο δύναμη που θα φέρει ένα σερί νικών στις επόμενες αναμετρήσεις.

Οι πρωταθληματικές ομάδες έτσι αντιδρούν. Χάνουν ένα ματς; Κάνουν σερί νίκες και στέλνουν το μήνυμα σε εχθρούς και φίλους πως ήταν μόνο μια παρένθεση.

Οι αγώνες με Μπάνια, Τρίπολη, Αλμάτι, Βόλο και ΑΕΚ θα δείξουν την ανθετικτότητα της φετινής έκδοσης. Με τρεις σερί νίκες, στο Πανθεσσαλικό θα έχει... 20.000 πιστούς, η ήττα στο ντέρμπι θα έχει ξεχαστεί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Μαθαίνεις από το κακό σου βράδυ, παίρνεις το μάθημα και προχωράς παρακάτω.

Τύφλα να έχει ο Γκέμπελς...

Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι να ασχολείσαι. Από κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Κάνουν απλά την... δουλειά τους.

Στην χώρα, όμως, που η δημοκρατία έχει διαμορφωθεί σε ασυδοσία και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι του γουστάρει, καλό είναι κάποια πράγματα να μπαίνουν στην θέση τους.

Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτά τα πράγματα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα βάλει στη θέση τους και να ζητήσει από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού να αποδείξει στα δικαστήρια τα παραμυθένια φιλικά με τους ναζί και τα αγορασμένα ματς του Γουέμπλει, την μεγαλύτερη και αξεπέραστη επιτυχία του ελληνικού συλλογικού ποδοσφαίρου. Πόνος είναι-δεν-θα περάσει.

Επειδή μας διαβάζουν και μας ακούνε και... παιδιά που λέγανε και οι παλιοί, πάμε να δούμε την ιστορική αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε ΠΟΤΕ με ομάδα των κατακτητών, δεν υπάρχει καμία ιστορική απόδειξη, ίσα-ίσα που ισχύει ακριβώς το ανάποδο. Πάμε να τα δούμε.

Όπως αναφέρει το paopedia.gr:

''Ας ξεκινήσουμε από το βασικό: δεν υπάρχει ούτε μία καταγεγραμμένη πρωτογενής πηγή που να επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αυτού του φιλικού ματς. Εξυπακούεται ότι αν πράγματι ο Παναθηναϊκός είχε παίξει εναντίων των Γερμανών, τότε ο κατοχικός προδοτικός Τύπος, θα παρουσίαζε την είδηση. Και αυτό επειδή έτσι θα εξυπηρετούνταν σαφείς προπαγανδιστικοί σκοποί. Κοινώς, ένα ματς που θα διεξαγόταν για επικοινωνιακούς λόγους, θα προβαλλόταν σίγουρα στις εφημερίδες.

Άλλωστε τέτοια γεγονότα προβάλλονταν επί ημέρες στις σελίδες του «επίσημου» Τύπου, δηλαδή των επιταγμένων από τους κατακτητές εφημερίδων. Μάλιστα, για να προσδώσουν βαρύτητα, παρίσταντο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των γερμανικών δυνάμεων, καθώς και των δωσιλογικών κυβερνήσεων (υπουργοί ή υφυπουργοί), ενίοτε κι ο ίδιος ο δωσίλογος πρωθυπουργός. Παράλληλα υπήρχε φωτογράφος, ώστε το φωτογραφικό υλικό από κάθε τέτοια εκδήλωση να δημοσιευθεί προς επηρεασμό των κατοίκων. Το υλικό αυτό συνόδευε τις εκθέσεις, που έστελνε η –εν Ελλάδι– γερμανική διοίκηση προς την ανώτατη διοίκηση της Βέρμαχτ.

Αν πράγματι διοργανώθηκε αγώνας του Παναθηναϊκού εναντίον ομάδας των SS, τότε θα υπήρχαν φωτογραφίες και εκθέσεις από το παιχνίδι ή έστω ένα απόκομμα εφημερίδας. Όμως πουθενά δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ούτε έκθεση, ούτε φωτογραφία, ούτε δημοσίευμα, ούτε τίποτα! Δεν έχει ανακαλυφθεί ούτε μισό σχετικό ντοκουμέντο!

Τα μέλη του Παναθηναϊκού έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να μην παίξουν με τους Γερμανούς!

Υπάρχουν όμως καταγεγραμμένες μαρτυρίες από παράγοντες, παίκτες και φιλάθλους της εποχής, ότι το εν λόγω ματς –που πράγματι επιδιώχθηκε από τους Γερμανούς– όχι απλώς δεν διεξήχθη, αλλά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, ώστε να μην παίξουν ποτέ μπάλα με τους κατακτητές!

Λογοδοσία γενικού γραμματέα του Παναθηναϊκού Μιχάλη Παπάζογλου στη γενική συνέλευση του 1945

Το ντοκουμέντο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «Λεωφόρος Ηρώων» και προέρχεται από τα πρακτικά, όπως δημοσιεύθηκαν αυτούσια στο Επίσημο Δελτίο του Ομίλου το καλοκαίρι του 1945. Εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς την αξία αυτής της πηγής, δεδομένου ότι τα λόγια του Παπάζογλου ειπώθηκαν μόλις έναν χρόνο μετά την Κατοχή, μπροστά σε εκατοντάδες μέλη του Παναθηναϊκού.

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

«[…] Η επιθυμία των ήτο όπως αι ποδοσφαιρικαί και αθλητικαί ομάδες του ομίλου μας έλθουν εις επαφήν και αγωνίζωνται με τας στρατιωτικάς ομάδας των στρατών κατοχής.Τόσον οι Ιταλοί και προ παντός τελευταίως οι Γερμανοί, ήσκησαν αφόρητον πίεσιν εις την περυσινήν Διοίκησιν όπως επιτύχουν ίνα ο Παναθηναϊκός γίνει όργανον προπαγάνδας του εχθρού προς εξυπηρέτησιν των σκοπών των.

Εξήσκησαν κάθε είδους απειλήν και τρομοκρατίαν, έδωσαν δελεαστικάς υποσχέσεις, αλλά ευρέθησαν αντιμέτωποι ελεύθερων ανθρώπων, οι οποίοι χειριζόμενοι τας τύχας ενός των μεγαλυτέρων Σωματείων της Ελλάδος, είχον επίγνωσιν των υποχρεώσεών των προς την Πατρίδα. Συγκεκριμένα το 1941 προ της επιμονής των απαισίων Ιταλών να δώσουν συνάντησιν με τον Παναθηναϊκόν, ηναγκασθήκαμεν να διαλύσωμεν εσπευσμένως τας ομάδας μας, προφασισθέντες τον υποσιτισμόν των παικτών μας και την πείναν ήτις εμάστιζεν τότε τον λαόν μας».

Πάμε και στα... αγορασμένα. Ποιές είναι οι αποδείξεις; Ποιά είναι η αφορμή; Ποιά είναι τα στοιχεία για το 1971;

Φοβερά και τρομερά. Αδιάσειστα όπως μία δήλωση της Δέσποινας Παπαδοπούλου, της συζύγου του δικτάτορα, Παπαδόπουλου.

Λογικό να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν ως ιστορικό τεκμήριο η ατάκα σε μία συνέντευξη όπου έχει ειπωθεί πως στο Πολυτεχνείο δεν μπήκε τανκ αλλά πυροσβεστικό. Για τέτοια σοβαρότητα, μιλάμε, Τι, όχι;