Ο Δημήτρης Πέλκας μίλησε για το δύσκολο βράδυ που βίωσε ο ΠΑΟΚ στο ματς με την Καλαμάτα.

Ο Δημήτρης Πέλκας βγήκε μπροστά μετά το ματς. Ένας παίκτης που μεγάλωσε στον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στη Nova για δηλώσεις.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν περίλυπος μετά το ματς και σχολίασε: «Είναι δύσκολο το βράδυ. Νιώθουμε όλοι ντροπή. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Είχαμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο κι αυτό πρέπει να το αλλάξει. Το ποδόσφαιρο σε χτυπάει σκληρά όταν δεν παίζεις καλά και δεν είσαι σοβαρός. Είναι ντροπή η εμφάνιση».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις αποδοκιμασίες του κόσμου κι έστειλε το εξής μήνυμα: «Ο κόσμος ήρθε να στηρίξει σε μία δύσκολη μέρα, καθημερινή κι έφυγε πικραμένος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί νικάμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μόνο μ' ενότητα και συσπείρωση θα πάμε μπροστά. Όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ και πρέπει να είμαστε ενωμένοι».