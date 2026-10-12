Με δυο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσή στο 62' και ένα του Κουρμινόφσκι στο 66' η Καλαμάτα διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τούμπα που αποδοκίμασε τους παίκτες του «Δικεφάλου».

Η Καλαμάτα επέστρεψε στην Τούμπα ύστερα από 25 χρόνια και έβαλε τέλος στην αήττητη παράδοση του ΠΑΟΚ απέναντί της! Η «Μαύρη Θύελλα», με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Βάργκας, τιμώρησε τα αλλεπάλληλα λάθη των «ασπρόμαυρων», που παρουσίασαν αποκαρδιωτική εικόνα και έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Τσιφτσή.

Οι επιλογές του Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τον Δημήτρη Χατσίδη για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πήρε φανέλα βασικού, αντί του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε ένα παιχνίδι όπου ο «Δικέφαλος» είχε την ευκαιρία, με νίκη, να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Ο Γιάκιτς με τον Ζαφείρη σχημάτισαν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Πέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Χατσίδης και ο Τάισον ξεκίνησαν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Εντιαγέ στην κορυφή.

H Καλαμάτα ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με 24 ποδοσφαιριστές. Εκτός αποστολής για τη «Μαύρη Θύελλα» είχαν μείνει οι Πέρεθ, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Παναγιώτου, Ναούμης και Καρεάσο, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση, έπειτα από έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε για αρκετές εβδομάδες, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές της ομάδας του.

O Βασίγιεβιτς ήταν κάτω από τα δοκάρια, με Καλουτσικίδη και Αλόνσο στα δύο άκρα και δίδυμο των στόπερ τους Ροντρίγκες και Στρούγγη. Ως εσωτερικοί μέσοι ξεκίνησαν Πινέιρο με τον Ντιαρά και λίγο πιο μπροστά τους ο Χάμζα, πίσω από τον Κουρμινόφσκι. Στα εξτρέμ ήταν οι Μορέιρα και Βάργκας.

Η Καλαμάτα αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ

Η Καλαμάτα μπήκε στην Τούμπα με διάθεση να πιέσει ψηλά και να δυσκολέψει την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ από την άμυνα. Η «Μαύρη Θύελλα», μάλιστα, ήταν εκείνη που άγγιξε πρώτη το γκολ, όταν στο 8ο λεπτό ο Ντιαρά βρέθηκε στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά με το πόδι στη δεξιά γωνία του. Ο ΠΑΟΚ απάντησε ένα λεπτό αργότερα με σουτ του Τάισον από το ύψος της μεγάλης περιοχής, χωρίς όμως να αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα.

Οι Μεσσήνιοι συνέχισαν να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βάργκας στο 16' να πραγματοποιεί εξαιρετική ατομική ενέργεια από αριστερά και την μπάλα να περνά παράλληλα με τη γραμμή της εστίας, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μιχαηλίδης πρόλαβε να απομακρύνει πριν απειλήσει ο Κουρμινόφσκι.

Η Καλαμάτα ήταν εξαιρετικά διαβασμένη, είχε περιορίσει τους χώρους μπροστά από την περιοχή της και δεν επέτρεπε στον ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί από τον άξονα. Οι περισσότερες επιθέσεις των «ασπρόμαυρων» εκδηλώνονταν από την αριστερή πλευρά, αλλά οι συνεργασίες Μπάμπα και Τάισον έμεναν ημιτελείς, με τον Εντιαγέ απομονωμένο στην κορυφή.

Τα προειδοποιητικά σημάδια δεν έλειψαν και στο 27ο λεπτό ήρθε η φάση που άλλαξε προς στιγμή τις ισορροπίες. Ο Εντιαγέ ανέτρεψε τον Βάργκας μέσα στην περιοχή, ο Κατσικογιάννης έδειξε την άσπρη βούλα και ο κορυφαίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας ανέλαβε την εκτέλεση, νικώντας τον Τσιφτσή για το 0-1 στο 28'. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ απέναντι σε μια ομάδα που είχε διαβάσει εξαιρετικά το παιχνίδι του και εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες του. Ένα σουτ του Ζαφείρη στο 33' αποτέλεσε τη μοναδική ουσιαστική αντίδραση των γηπεδούχων, που εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στη δημιουργία.

Η Τούμπα γκρίνιαζε, ο Εντιαγέ σκόραρε ξανά

Η εικόνα έγινε ακόμη χειρότερη πηγαίνοντας προς τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Στο 42' ένα παιδικό λάθος του Γιάκιτς στη μεσαία γραμμή έδωσε στον Κουρμινόφσκι την ευκαιρία να επιχειρήσει να κρεμάσει τον Τσιφτσή από τα 45 μέτρα, χωρίς να βρει στόχο. Το νέο λάθος του Κροάτη μέσου προκάλεσε τις έντονες αποδοκιμασίες της εξέδρας, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας του Λίσι.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την κακή αγωνιστική εικόνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 44'. Η επιμονή του Πέλκα στη μονομαχία με τον Καλουτσικίδη κράτησε ζωντανή τη φάση, ο Τάισον με μια άτσαλη επαφή έστρωσε την μπάλα στον Εντιαγέ και ο τελευταίος από κοντά νίκησε τον Βασίγιεβιτς για το 1-1, μέσα σε διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για τη φάση που προηγήθηκε και για φάουλ πάνω στον αμυντικό τους.

Η Καλαμάτα διέλυσε την άμυνα του ΠΑΟΚ

Ο Αλέσιο Λίσι επιχείρησε να αλλάξει την εικόνα του ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, προχωρώντας σε δύο αλλαγές. Ο Ζίβκοβιτς αντικατέστησε τον Χατσίδη και ο Ελουστόντο πέρασε στη θέση του Μιχαηλίδη, με τον προπονητή των «ασπρόμαυρων» να δείχνει τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των δύο ποδοσφαιριστών. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο επιθετικά, έχοντας στο 51' μεγάλη ευκαιρία με τον Πέλκα, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Βασίγιεβιτς, αλλά σούταρε πάνω στον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Αμέσως μετά, ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε επίσης το πόδι του, χωρίς να καταφέρει να νικήσει τον Σέρβο γκολκίπερ.

Η αντίδραση των γηπεδούχων αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Στο 56' η Καλαμάτα χτύπησε ξανά, με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της, Κένεθ Βάργκας, να εκθέτει την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ο μεσοεπιθετικός των Μεσσήνιων μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή από αριστερά και με δεξί πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-2, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στη «Μαύρη Θύελλα».

Αποβολή Τσιφτσή και 1-3 στην Τούμπα

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τον ΠΑΟΚ τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 60' ο Τσιφτσής βγήκε εκτός περιοχής και κλότσησε τον Βάργκας, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Λίσι αναγκάστηκε να αλλάξει αμέσως τα σχέδιά του, ακυρώνοντας την είσοδο του Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα και απέναντι σε μια άμυνα που παρουσίαζε τεράστια κενά, η Καλαμάτα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 65' ο Χάμζα σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τρίτο γκολ. Ο Αλόνσο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, πάσαρε στον Κουρμινόφσκι και ο τελευταίος, προ κενής εστίας, διαμόρφωσε το 1-3 στο 66'.

Η εικόνα μέχρι το 66ο λεπτό ήταν αποκαρδιωτική για τον ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα είχε εκμεταλλευτεί σχεδόν κάθε αδυναμία των γηπεδούχων, με τον Βάργκας να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου και την ομάδα του Λίσι να πληρώνει τόσο τα ατομικά λάθη όσο και τη συνολική αδυναμία της να διαχειριστεί το παιχνίδι.

MVP: Ο Κένεθ Βάργκας επέστρεψε εντυπωσιακά με δύο γκολ, κερδισμένη αποβολή για την Καλαμάτα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Αλόνσο, Μορέιρα, Χαμζά και πολλοί ακόμα παίκτες της «Μαύρης Θύελλας» έκαναν τη διαφορά.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Από τον τραγικό ΠΑΟΚ δεν ξεχώρισε κανένας παίκτης, ωστόσο ο Ελουστόντο κατάφερε παίζοντας ως αλλαγή να εξοργίσει τους φίλους της ομάδας.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Τσιφτσής όχι μόνο βγήκε και έπεσε άτσαλα πάνω στον Βάργκας, αποβλήθηκε και θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Κατσικογιάννης έδωσε αμέσως το πέναλτι στην ανατροπή του Βάργκας από τον Εντιαγέ. Στο γκολ του Εντιαγέ ήταν κοντά, μαζί του συμφώνησε και ο VAR (Κουμπαράκης) που εξέτασε τη φάση. Η δικαιολογημένη αποβολή του Τσιφτσή ήρθε μετά από on the field εξέταση της φάσης.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ είχε απέναντί του μια ομάδα που δεν τον είχε νικήσει ποτέ σε 14 αναμετρήσεις, αλλά αγωνίστηκε σαν να μην είχε αντιληφθεί τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Η Καλαμάτα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη, πιο συγκεντρωμένη και εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία του. Μια εμφάνιση που αφήνει πολλά ερωτήματα για τον Λίσι.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης (46’ Ελουστόντο), Μπάμπα, Γιάκιτς (74’ Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Χατσίδης (46’ Ζίβκοβιτς), Πέλκας (63’ Μοναστηρλής), Τάισον (74’ Μπάνζα), Εντιαγέ.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίγιεβιτς, Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες (73’ Μπακαγιόκο), Στρούγγης, Αλόνσο, Πινέιρο, Ντιαρά (78’ Καταλντί), Μορέιρα (78’ Λιατσικούρας), Βάργκας, Χαμζά (78’ Μιράντα), Κουρμινόφσκι.