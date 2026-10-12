Ο Κένεθ Βάργκας σόκαρε τον ΠΑΟΚ με δύο γκολ μέσα στην Τούμπα και στην Καλαμάτα τρίβουν τα χέρια τους.

Η μεγάλη επιστροφή της Καλαμάτας στα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας μετά από 2,5 δεκαετίες απαιτούσε ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση, με τους ανθρώπους του συλλόγου να αντιλαμβάνονται πως για να έχει μακροπρόθεσμα αξία η ιστορική άνοδος της σεζόν 2025/26, πρέπει να συνοδευτεί από εδραίωση στη μεγάλη κατηγορία.

Ένα από τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της Μαύρης Θύελλας, ήταν ο Κένεθ Βάργκας. Ένας Κοσταρικανός μεσοεπιθετικός, που παραχωρήθηκε στους νεοφώτιστους με δανεισμό από τη Χαρτς, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή κρούση της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (12/10), ο 24χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη δράση μετά από έναν τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός μάχης για περίπου ενάμιση μήνα και απέδειξε άμεσα πως το εκρηκτικό του ξεκίνημα, με ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ενάντια στον Άρη και δύο απέναντι στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο δεν ήταν συγκυριακό.

Στη ζόρικη Τούμπα, ο Κοσταρικανός χτύπησε δύο φορές και σόκαρε τον ΠΑΟΚ, οδηγώντας την Καλαμάτα σε ένα απίθανο διπλό ενάντια στον Δικέφαλο του Βορρά και αναγκάζοντας την ποδοσφαιρική κοινή γνώμη να ψαχτεί για να δει ποιος είναι αυτός ο παίκτης που στην τρίτη μόλις συμμετοχή του με τη Μαύρη Θύελλα, έφτασε τα πέντε τέρματα!

Προϊόν των ακαδημιών της Ερεδιάνο, ο Βάργκας θεωρεί ποδοσφαιρικό του πατέρα τον θρυλικό προπονητή/πρόεδρο των Florenses, Χαφέτ Σότο, ο οποίος έδωσε στον παίκτη της Καλαμάτας την ευκαιρία να κάνει τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας το 2020.

Μέχρι το 2023, και με έναν δανεισμό στη Μουνισιπάλ Γκρέσια να έχει μεσολαβήσει, ο 24χρονος σήμερα εξτρέμ μέτρησε 14 τέρματα και επτά ασίστ σε 67 συμμετοχές, τραβώντας τα βλέμματα των ανθρώπων της Χαρτς. Οι Σκωτσέζοι έφεραν στο Εδιμβούργο τον παίκτη το καλοκαίρι του '23 αρχικά με δανεισμό και, μετά από μία γεμάτη σεζόν με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 42 αγώνες, τον αγόρασαν έναντι περίπου 900.000€.

Ο Βάργκας θα ήταν βασική επιλογή αλλά σε μία σεζόν με συνεχείς αλλαγές προπονητή, θα μετρούσε μεν 42 ματς με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, αλλά προς το τέλος της χρονιάς θα έχανε την επαφή του με την αρχική ενδεκάδα, επιστρέφοντας λίγους μήνες αργότερα με δανεισμό στην Ερεδιάνο. Η αλλαγή του χρόνου πάντως, αρχές του 2026, θα τον έβλεπε να αφήνει την ομάδα της καρδιάς του για την Αλαχουελένσε, που έκανε μία πολύ πιο ευνοϊκή πρόταση για τον δανεισμό του παίκτη.

Τέσσερα τέρματα και μία ασίστ σε 13 συμμετοχές θα ήταν ο απολογισμός του στα Λιοντάρια, με τον ποδοσφαιριστή ωστόσο να επιστρέφει στη Χαρτς τον Μάιο και να αναζητά αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Παρότι σύντομο, το πέρασμά του από την Αλαχουελένσε ήταν ταραχώδες, με τον παίκτη να βρίσκεται δύο φορές στο επίκεντρο για τους λάθος λόγους, καθώς είχε εμπλακεί σε δύο επεισόδια μαζί με τον συμπαίκτη του, Αλεχάντρο Μπραν - με το δεύτερο μάλιστα να περιλαμβάνει και πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο του νυν χαφ της Πετρολούλ Πλοϊέστι.

Η νέα σεζόν θα έβρισκε λοιπόν τον Βάργκας στην Ευρώπη αλλά κάπου πιο... ζεστά. Κάποτε έπαιξε στη Μουνισιπάλ Γκρέσια, αυτή τη φορά βρέθηκε στην... κανονική Γκρέσια, με την Καλαμάτα να τον πείθει για το πρότζεκτ της και τον 24χρονο να δικαιώνεται μέχρι τώρα για την απόφασή του. Ευλόγως δε, σκέφτεται κανείς πόσα άλλα θα μπορούσε να έχει ήδη κάνει αν δεν είχε μείνει για πάνω από έναν μήνα εκτός λόγω τραυματισμού!

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα ευκαιρία, η σκληρή δουλειά, η προσπάθεια και οι θυσίες πάντα έχουν αποτέλεσμα» έγραφε στα social media ο Κοσταρικανός όταν είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, με τους Μεσσήνιους να περιμένουν με ανυπομονησία να δουν όσα έχει ακόμα να προσφέρει ο Βάργκας.