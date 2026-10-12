Ο τεχνικός της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας μίλησε για την τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ.

Το πρόσωπό του έλαμπε. Ο τεχνικός της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τη λήξη του αγώνα στην Τούμπα, όπου η ομάδα του πήρε τεράστια νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, κατευθυνόμενος με τους παίκτες του προς τους οπαδούς που τους στήριξαν στο γήπεδο, έδειχνε χαμογελαστός το μυαλό του. Σαν να έλεγε «σας τα έλεγα».

Η Καλαμάτα σε κάθε περίπτωση ήταν συγκλονιστική στην Τούμπα. Από το πρώτο λεπτό έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι παρατάχθηκε στην Τούμπα για να πάρει αποτέλεσμα και τα κατάφερε με τρομερή απόδοση απ' όλους τους παίκτες κι έναν εντυπωσιακό Κένεθ Βάργκας. Ο διεθνής Κοσταρικανός εξτρέμ έκανε σμπαράλια τον Δικέφαλο με δύο γκολ, κερδισμένο πέναλτι και πάσα κλειδί στο 1-3.

Ο Χριστοφιλέας έστησε άψογα τους παίκτες του και στο τέλος του αγώνα συγκινημένος μίλησε στη Nova για την τρέλα που έχει για τη δουλειά του, τον Βάργκας, αλλά και τον κόσμο της ομάδας του και του ΠΑΟΚ:

«Ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε τη νίκη, όπως σε κάθε παιχνίδι. Μερικοί μας λένε τρελούς, αλλά χωρίς δουλειά και χωρίς τρέλα δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν τέσσερα χρόνια ήμουν Α’ τοπικό, οπότε η τρέλα δεν σταματά.

Είναι πολύ μεγάλη νίκη και πρέπει να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Προσπαθούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα, αλλά Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες. Το είδε όλη η Ελλάδα και θα το δει και στη συνέχεια. Στόχος μας είναι η παραμονή και πρέπει να συνεχίσουμε για να τον πετύχουμε.

Συγχαρητήρια στον υπέροχο κόσμο της Καλαμάτας που ήρθε στην Τούμπα. Συγχαρητήρια και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που παρά την πίκρα του μας χειροκρότησε στο τέλος.

Υπόσχομαι ότι θα μείνουμε ταπεινοί και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μία νίκη επί του ΠΑΟΚ. Κάθε κυριακή να δίνεις εξετάσεις».