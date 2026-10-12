Η ΑΕΚ μπορεί εκτός έδρας να μην ικανοποιεί μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν, όμως εντός έδρας τα... σπάει όπως ποτέ άλλο στο παρελθόν.

Η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ στην έδρα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι έκανε το 3/3 μέσα στο σπίτι της τη φετινή σεζόν, μετά και τις νίκες επί του Ηρακλή με 4-0 και του Άρη με 5-0.

Μ' αυτά και μ' αυτά η «Ένωση» έχει κατορθώσει να σκοράρει δώδεκα τέρματα σε τρία παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στην «Allwyn Arena». Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για τους «κιτρινόμαυρους», αφού ποτέ ξανά δεν έφτασαν σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία τους στα τρία πρώτα ματς του πρωταθλήματος.

Το +12 η ΑΕΚ το έχει πιάσει άλλη μια φορά τη σεζόν 1970-1971, όταν είχε σκοράρει 14 γκολ και είχε δεχθεί 2 επικρατώντας κατά σειρά του ΠΑΟΚ με 2-0, του Αιγάλεω με 2-0 και της Βέροιας με 8-2.

Με 14 γκολ στα τρία πρώτα παιχνίδια είχε ξεκινήσει και το 1962-63 (14-3), αλλά και το 1977-78 (14-4). Το ρεκόρ της με ανέπαφη εστία μέχρι τώρα ήταν το 1967-68 με σκορ 8-0, κάτι που επαναλήφθηκε και το 2001-02.