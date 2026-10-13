Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες νίκης της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ στο Λονδίνο (14/10), για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Έτοιμη να πετάξει και πάλι στα αστέρια του Champions League είναι η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για την 2η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης το βράδυ της Τετάρτης (14/10, 22:00).

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 1-0 της πρεμιέρας κόντρα στη Λασκ στη Νέα Φιλαλέλφεια, θα επιδιώξει να κάνει το 2/2 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο του θεσμού.

Στο πλαίσιο αυτό και όπως κάθε φορά, το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες για κάθε αποτέλεσμα, πριν τη σπουδαία αναμέτρηση. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς και τις παραμέτρους που εξέτασε η γνωστή πλατφόρμα, οι Ουκρανοί είναι μεν φαβορί για το τρίποντο, αλλά οριακά, καθώς τους δίνεται 39%, έναντι 37% της Ένωσης, με το «Χ» να βρίσκεται στο 24%.

Μάλιστα, με τα τωρινά δεδομένα, ο υπερυπολογιστής δίνει 51.4% πιθανότητες στην ΑΕΚ να βρίσκεται σε μια από τις 24 πρώτες θέσεις της League Phase και άρα να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια.