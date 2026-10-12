Γνωστό έγινε το όνομα που θα διαιτητεύσει τον αγώνα της Σαχτάρ απέναντι στην ΑΕΚ στο Champions League, με τον Άγγλο, Κρις Κάβανα, να ορίζεται στο ραντεβού του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Σε ρυθμούς Champions League κινούνται άπαντες στην ΑΕΚ, με την Ένωση να επιδιώκει το 2/2 στη League Phase του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ το βράδυ της Τετάρτης (14/10).

Μετά την ιδανική πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη ΛΑΣΚ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να κάνει ακόμα ένα ισχυρό βήμα πρόκρισης, με αποτέλεσμα απέναντι στους Ουκρανούς στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Δυο μέρες πριν από τη σέντρα του αγώνα, η UEFA προχώρησε στον ορισμό της διαιτητικής ομάδας που θα διευθύνει τη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τον Άγγλο, Κρις Κάβανα, να σφυρίζει τελικά την αναμέτρηση.

Πρόκειται για έναν ρέφερι με πλούσιο βιογραφικό στην Premier League, με τελευταίο ματς μάλιστα το μεγάλο ματς ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ». Παράλληλα, ο Κάβανα ήταν και ο διαιτητής του αγώνα Γερμανία - Ελλάδα στο Nations League, όταν η εθνική πανηγύρισε μια ιστορική νίκη με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ.

Σε ό,τι αφορά το παρελθόν του με ελληνικές ομάδες, είχε διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ τον Αύγουστο του 2024, όταν το Τριφύλλι είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από τον 3ο γύρο του Europa League.

Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα: