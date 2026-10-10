Tα στόπερ (Ρέλβας, Μουκουντί)… ντύθηκαν φορ, έδωσαν στην ΑΕΚ τη νίκη επί του ΟΦΗ (3-0) και την… στέλνουν χωρίς σκοτούρες στο Λονδίνο για το δεύτερο φετινό ραντεβού με τα «αστέρια» και τη Σαχτάρ. «Κερασάκι» το τρίτο γκολ από τον Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις. Κόκκινη ο Αϊτόρ για τους Κρητικούς.

Δύο στατικές φάσεις από εκτελέσεις κόρνερ και δύο κεφαλιές από τους... πύργους της άμυνας, τον Ρέλβας και τον Μουκουντί, ήταν αυτές που έκαναν τη δουλειά για την ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ, με τον Γκατσίνοβιτς στο φινάλε να γράφει το τελικό 3-0, πάλι μετά από εκτέλεση κόρνερ. Η Ένωση κυριάρχησε απόλυτα και πήρε μια εύκολη νίκη που τη φέρνει στον έναν βαθμό από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, περιμένοντας το ντέρμπι των αιωνίων και κοιτάζοντας πλέον το ματς του Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν το ματς οι Κρητικοί λόγω αποβολής του Αϊτόρ στο 66', ακυρώθηκε γκολ του Κουτέσα στο πρώτο μέρος.

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Έτσι ξεκίνησαν

Με δύο... εκπληξούλες ξεκίνησε την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς καθώς επανέφερε τον Κάιρινεν στο αρχικό σχήμα, ενώ έδωσε φανέλα βασικού και στον Κουτέσα. Ο Μπρινιόλι ήταν στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, ο Μαρίν με τον Κάιρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κουτέσα αριστερά, τον Μάγερ δεξιά και τον Κοϊτά με τον Γιόβιτς στην επίθεση. Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Χριστογεώργο στην εστία, τους Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα τριάδα στην άμυνα, με τον Αθανασίου αριστερά και τον Ντίκμαν δεξιά. Ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Αϊτόρ και Φούντας στα άκρα και ο Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης.

Κυρίαρχη η ΑΕΚ και προβάδισμα με κεφαλιά Ρέλβας

Η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού ήταν εμφανής στα πρώτα λεπτά, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να χτίσει με υπομονή από πίσω, τη στιγμή που ο ΟΦΗ φόρτωνε τον άξονα προσπαθώντας να χτυπήσει στην κόντρα με Φούντα και Αϊτόρ. Η ΑΕΚ απείλησε στο 10' με γυριστό πλασέ του Γιόβιτς που μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος, με την Ένωση καθώς περνούσαν τα λεπτά να κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα, να κυριαρχεί στο κέντρο με Κάιρινεν και Μαρίν και να ανανεώνει τις επιθέσεις με ανακτήσεις ψάχνοντας τη σωστή τελική ενέργεια. Ένα σουτ του Μαρίν στο 19' εκτός περιοχής απέκρουσε ο Χριστογεώργος με τους κιτρινόμαυρους να κυριαρχούν πλήρως, χωρίς ωστόσο να έχουν σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο.

Ένα λάθος του γκολκίπερ του ΟΦΗ στο 27' πήγε να κοστίσει στον ΟΦΗ, αλλά ο Κοϊτά βιάστηκε να σουτάρει, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα ο Δικέφαλος βρήκε δίχτυα όταν ο Μάγερ έβγαλε τη βαθιά μπαλιά, ο Κουτέσα νίκησε στη διεκδίκηση τον Κωστούλα και με πλασέ σκόραρε, όμως το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ του Ελβετού εξτρέμ στον Έλληνα στόπερ, κάτι που προκάλεσε τις αντιδράσεις των κιτρινόμαυρων.

Μια στατική φάση ήταν αυτή που έδωσε τη λύση στην ΑΕΚ στο 41' για να ανοίξει το σκορ. Ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ρέλβας με σκαστή κεφαλιά έγραψε το 1-0 για την Ένωση, η οποία είχε συνεχώς το πάνω χέρι περιορίζοντας τον ΟΦΗ σε παθητικό ρόλο. Η πρώτη καλή στιγμή των Κρητικών ήρθε στο 45' με το μονοκόμματο σουτ του Ντίκμαν που πέρασε άουτ, ενώ η Ένωση έψαξε και ένα δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις με δύο κεφαλιές του Γιόβιτς, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ κλείδωσε τη νίκη με Μουκουντί, σκόραρε και ο Γκατσίνοβιτς, αποβλήθηκε ο Αϊτόρ

Η ΑΕΚ μπήκε με φόρα στο δεύτερο μέρος, αλλά και πάλι της έλειπε η ακρίβεια στην τελική ενέργεια, έχοντας τεράστια στιγμή για δεύτερο γκολ στο 56'. Ο ορεξάτος Κουτέσα έβγαλε ωραία μπαλιά για τον Μάγερ, αυτός έστρωσε στον Κοϊτά, αλλά το σουτ του τελευταίου πέρασε δίπλα από το κάθετο. Ο Νίκολιτς βλέποντας ότι η ομάδα του έπρεπε να βρει δεύτερο γκολ πέρασε τον Ζίνι αντί του Κάιρινεν, με τον Κοϊτά να πηγαίνει πλάγια και τον Μάγερ να έρχεται στον άξονα. Στο 66' οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν με τον Αϊτόρ να χάνει τον Κοϊτά, να τον μαρκάρει από πίσω με φάουλ και να βλέπει τη δεύτερη κίτρινη αφήνοντας τον ΟΦΗ με δέκα παίκτες.

Ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι τον Ζοάο Μάριο αντί του Κουτέσα, με την ΑΕΚ να εξακολουθούσε να φτάνει με ευκολία στην περιοχή του ΟΦΗ σπαταλώντας όμως τις καλές προϋποθέσεις με τις κακές επιλογές της. Κάτι που συνέβη για ακόμη μια φορά στο 77' με την πανέξυπνη πάσα του Ζοάο Μάριο στον Ζίνι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή σουτάροντας ψηλά. Ο Κόντης από την πλευρά του είχε ρίξει στο ματς Νους, Αποστολάκη και Χατζηγιοβάνη βλέποντας την ομάδα του συνεχώς σε παθητικό ρόλο. Η ΑΕΚ κλείδωσε τη νίκη στο 83' με άλλη μια εκτέλεση κόρνερ. Ο Μαρίν έφερε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής του ΟΦΗ και ο Μουκουντί με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Στις καθυστερήσεις, κι ενώ είχαν περάσει στο ματς στα τελευταία λεπτά οι Γκεοργκίεφ, Βιτάλις και Γκατσίνοβιτς, ο τελευταίος έγραψε το 3-0 στο 93'. Ο Κοϊτά ανάγκασε τον Χριστογεώργο να πέσει στη γωνία του και να βγάλει σε κόρνερ και από την εκτέλεση που ακολούθησε, ο Γκατσίνοβιτς χρίστηκε σκόρερ με κοντινό σουτ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

MVP: Εξαιρετικός στο κέντρο ο Μαρίν, ο οποίος είχε και ασίστ στο δεύτερο γκολ, ενώ το τρίτο ξεκινάει πάλι από δική του εκτέλεση κόρνερ.

Στο ύψος τους: Ο Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν βοήθησε στην κυριαρχία στον άξονα, οι Ρέλβας και Μουκουντί ήταν άψογοι αμυντικά σκοράροντας με δύο κεφαλιές επίσης, ο Μάγερ έδωσε ακόμα μια ασίστ φτάνοντας τις επτά, ενώ είχε και την μπαλιά στο ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα, ο οποίος επανήλθε ορεξάτος εισπράττοντας και το χειροκρότημα τη στιγμή που έγινε αλλαγή.

Αδύναμος κρίκος: Ο Αϊτορ δεν έδωσε τίποτα στον ΟΦΗ επιθετικά, ενώ είδε δύο κίτρινες αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες στα μισά του δευτέρου μέρους.

Η γκάφα: Την έκανε ο Μπουχαλάκης, ο οποίος έχασε στο μαρκάρισμα τον Ρέλβας, ο οποίος τον νίκησε στον αέρα στην εκτέλεση κόρνερ που έφερε το προβάδισμα της ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Κόκκινος σφύριξε φάουλ για σπρώξιμο του Κουτέσα στον Κωστούλα με συνέπεια το γκολ να μην μετρήσει, με τους παίκτες της ΑΕΚ, τον Νίκολιτς και τον κιτρινόμαυρο πάγκο να είναι έξαλλοι με την απόφαση. Ο VARίστας Παπαδόπουλος συμφώνησε με την υπόδειξη για φάουλ και δεν κάλεσε τον ρέφερι για on field review. Γενικότερα ο Κόκκινος καταλόγιζε πολύ εύκολα φάουλ, προκαλώντας εκνευρισμό. Σωστή η απόφαση για τη δεύτερη κάρτα και την αποβολή του Αϊτόρ.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι και πήρε το τρίποντο εκμεταλλευόμενη δύο στατικές φάσεις καθώς οι περισσότερες από τις αποφάσεις της στην τελική ενέργεια σε σετ παιχνίδι, είτε αυτές ήταν πάσες είτε εκτελέσεις, δεν ήταν σωστές. Ανασταλτικά δεν απειλήθηκε από τον ΟΦΗ που επιθετικά πήρε κάτω από τη βάση, με την Ένωση να παίρνει ακόμα μια νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια και να πλησιάζει στον πόντο τον Παναθηναϊκό περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα (87' Γκεοργκίεφ), Μαρίν, Κάιρινεν (62' Ζίνι), Κουτέσα (67' Ζοάο Μάριο), Μάγερ (87' Βιτάλις), Κοϊτά, Γιόβιτς (87' Γκατσίνοβιτς)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (78' Μπόρχα Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (91' Καραχάλιος), Μπουχαλάκης (71' Αποστολάκης), Αϊτόρ, Φούντας (71' Νους), Κόντρο (78' Χατζηγιοβάνης)