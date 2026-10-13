«Πονοκέφαλος» για τον Τουράν πριν το ματς με την ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι αμφίβολοι πέντε ποδοσφαιριστές της Σαχταρ!

Με ανοιχτά μέτωπα συνεχίζει η Σαχτάρ την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, με τον Αρντά Τουράν να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του για το ματς που λάβει τόπο στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (14/10, 22:00, Live από το Gazzetta).

Όπως είναι γνωστό ο Εγκινάλντο βρίσκεται εκτός πλάνων, καθώς ο τραυματισμός του στον ώμο αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης μέχρι τον Δεκέμβριο. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι και ο Μάρλον Σάντος, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα. Ωστόσο πονοκέφαλος υπάρχει και για το γεγονός ότι αμφίβολη είναι η παρουσία των Αλάα Γκραμ, Ντιέγκο Αρόγιο και Αζάροφ, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται από το ιατρικό επιτελείο ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (14/10, 22:00) στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Πεδρίνιο. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Σαχτάρ, ωστόσο δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν.

Όπως όλα δείχνουν η προπόνηση της Τρίτης θα αποτελέσει το τελευταίο τεστ για τους αμφίβολους, με τον Τουράν να περιμένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση πριν από το ευρωπαϊκό ραντεβού με την ομάδα του Νίκολιτς.