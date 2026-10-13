Ο Μπάρναμπας Βάργκα ταξιδεύει με την αποστολή της ΑΕΚ στην Αγγλία ενόψει των αγώνων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Η αποστολή της ΑΕΚ «πετάει» για την Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ την Τετάρτη (14/10, 22:00), αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη (20/10, 22:00) στο Έτιχαντ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως είναι γνωστό, ο Δικέφαλος θα παραμείνει στο Νησί για τα δύο ματς της League Phase του Champions League και θα προπονηθεί σε αυτό το διάστημα σε προπονητικές εγκαταστάσεις στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, των Μπρέντφορντ και Σίτι αντίστοιχα.

Οι κιτρινόμαυροι νωρίς το πρωί της Τρίτης συγκεντρώθηκαν στα Σπάτα και αναχωρούν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το Λονδίνο, με τον Μπάρναμπας Βάργκα να ταξιδεύει. Ο Ούγγρος φορ, ο οποίος έδινε μάχη με τον χρόνο, όπως είχε τονίσει ο Μάρκο Νίκολιτς, προκειμένου να ξεπεράσει τη θλάση, βρίσκεται στην αποστολή έχοντας ανεβάσει ρυθμούς. Πλέον μένει να φανεί αν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος και για πόσο χρόνο, ακόμα και για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ, κάτι που θα ξεκαθαρίσει απόλυτα στη σημερινή προπόνηση επί αγγλικού εδάφους.

Ο Νίκολιτς παίρνει στο ταξίδι στην Αγγλία όλο το ρόστερ καθώς συμπεριλήφθηκαν και παίκτες που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας προκειμένου να γίνονται κανονικά οι προπονήσεις στο Νησί. Φυσικά εκτός έμεινε ο Θωμάς Στρακόσια, ο οποίος όπως είχε αποκαλύψει ο Νίκολιτς μετά το ματς με τον ΟΦΗ δεν είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σαχτάρ και Σίτι καθώς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμα απόλυτα το ράγισμα στο χέρι που τον έχει θέσει νοκ-άουτ τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Η ΑΕΚ θα προσγειωθεί στο Λονδίνο το μεσημέρι της Τρίτης και έπειτα το απόγευμα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το αυριανό ματς με τη Σαχτάρ με προπόνηση στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου θα λάβει χώρα και η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζουν... κατάληψη στο Στάμφορντ Μπριτζ καθώς εκτιμάται ότι κοντά στις 10.000 θα δώσουν το «παρών», ενώ δυναμική παρουσία αναμένεται και την ερχόμενη εβδομάδα στο Έτιχαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου κάτι παραπάνω από 3.000 εισιτήρια είχαν κάνει «φτερά» μέσα σε λιγότερο από μια ώρα.

London Calling λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία στις 10:00 «πετάει» για την αγγλική πρωτεύουσα...