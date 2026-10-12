Η πιθανότατα χειρότερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό και οι λόγοι που οδήγησαν σ' αυτήν.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο «Γ. Καραϊσκάκης» και γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό, σ' ένα οριακό παιχνίδι με ελάχιστες ευκαιρίες, η οποία ήταν και η πρώτη του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας, μετά από 13 ολόκληρα ματς.

Ο Δανός τεχνικός το είπε ξεκάθαρα: «Μας άξιζε να χάσουμε». Γιατί; «Υπήρχαν πολλές περίοδοι στον αγώνα που ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο». Δεν έψαξε δικαιολογίες, κοίταξε πρώτα τον εαυτό της ομάδας του στον καθρέφτη και άφησε στην άκρη την οποιαδήποτε κουβέντα για τη διαιτησία, ασχέτως αν είχε αφορμές να εμπλακεί σ' αυτήν, θέλοντας να μη δώσει άλλοθι στους ποδοσφαιριστές του και να τους καταδειξει πως τέτοιες εμφανίσεις δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις που υπάρχουν.

Όλες οι ομάδες δικαιούνται να έχουν ένα κακό βράδυ. Αυτό που έχει σημασία όμως σε τέτοιες στιγμές είναι να αναλυθούν τα πράγματα που δεν έγιναν σωστά, ώστε να μην επαναληφθούν και μπορέσουν οι παίκτες και το σταφ να αφήσουν πίσω τους το κακό αποτέλεσμα και να πάνε για το επόμενο παιχνίδι.

Γιατί όμως οι «πράσινοι» έδειξαν τόσο κακό πρόσωπο στο «Γ. Καραϊσκάκης»; Πάμε να δούμε τα σημεία εκείνα του αγώνα που παρουσίασαν μεγαλύτερα προβλήματα.

Τα αίτια της κακής απόδοσης του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό

Πρώτο και βασικό πρόβλημα στη χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν ότι οι παίκτες του εμφανίστηκαν ανέτοιμοι πνευματικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν λες και να δεν περίμεναν να βρουν απέναντί τους μία καυτή έδρα κι έναν ψυχωμένο Ολυμπιακό, ο οποίος σε περίπτωση ήττας θα πήγαινε στο -8 και θα βυθιζόταν σε τρομερή εσωστρέφεια.

Μπορεί και η ομάδα του Αλγκουαθίλ να μην έκανε κάποιο τρομερό παιχνίδι χθες και να πήρε τη νίκη οριακά, ωστόσο έβλεπες πως οι ποδοσφαιριστές του ήταν πανέτοιμοι για τον συγκεκριμένο τύπο ντέρμπι. Πρώτοι σε όλες τις μονομαχίες, δεν άφηναν δεύτερη μπάλα χωρίς να τη διεκδικήσουν και ήταν αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να δείξουν στον αντίπαλό τους ότι απόψε θα... φτύσει αίμα στο συγκεκριμένο ματς.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την άλλη δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αδιάφοροι ή ότι δεν είχαν διάθεση, ωστόσο δεν ήταν σε καμία περίπτωση στο επίπεδο έντασης και αποφασιστικότητας που έφτασαν εκείνοι του Ολυμπιακού κι αυτό φάνηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στις διεκδικήσεις και τις μονομαχίες. Αν δεν είσαι 200% συγκεντρωμένος και αποφασισμένος για μάχη στα ντέρμπι αυτά, δεν μπορείς να κερδίσεις απλά επειδή μπορεί π.χ. να θεωρείς πως είσαι πιο ποιοτικός ή σε καλύτερη κατάσταση τη δεδομένη στιγμή κι αυτό το μάθημα είναι σημαντικό.

Έπειτα, το «τριφύλλι» αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα στο build up, που είναι βασικό σημείο για το παιχνίδι του. Ο Ολυμπιακός εφάρμοσε ένα καλά οργανωμένο πρέσινγκ με ένταση και ο Παναθηναϊκός το μόνο που είχε να αντιπαρατάξει σ' αυτό ήταν μέτριες αποφάσεις, πάσες και επαφές, πιθανότατα λόγω και του άγχους που έδειξε να έχει η ομάδα στο ξεκίνημα του αγώνα, όπως σημείωσε και ο Δανός τεχνικός.

Ο Καμαρά, που είναι κομβικός παίκτης στο συγκεκριμένο κομμάτι, βρέθηκε σε τραγική βραδιά κάνοντας κάποια πολύ σοβαρά λάθη που κόντεψαν να κοστίσουν και μη μπορώντας να παρουσιάσει τη συνήθη ευχέρεια που έχει στον τομέα του build up με τον καλό έλεγχο που έχει με τη μπάλα στα πόδια, την καλή του μεταβίβαση και την καθαρή σκέψη που διαθέτει. Ίσως και η απουσία του Κάνγκουα να τον επηρέασε, αφού με τον Λούζα δεν έχουν την ίδια χημεία και δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι τόσο ταιριαστή για τέτοιο ματς, αφού κανένας τους δεν δείχνει να έχει την ένταση που απαιτείται. Ταυτόχρονα και οι επιλογές των δύο μπακ δεν βοήθησαν πολύ στο ανέβασμα της μπάλας.

Το τρίτο κομμάτι ήταν εκείνο της δημιουργίας, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το χειρότερό του βράδυ τη φετινή σεζόν. Σε κανένα από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε μείνει κάτω από το 1xG. Ε χθες οριακά δεν έφτασε τα 0,50xG, όπως δείχνει η πρώτη καταμέτρηση της αξίας των τελικών του. Και πως να μην συμβεί αυτό όταν υπήρχε τέτοιο θέμα στο build up και είχε τα μεγάλα του «όπλα» σε τόσο τραγικό βράδυ.

Ο Ουναΐ ήταν... σκιά του εαυτού του, κάτι που οκ μπορεί να γίνει, όλοι δικαιούνται ένα κακό βράδυ, ωστόσο δεν ήταν μόνο αυτό. Έδειχνε σαν μην είχε αντιληφθεί το πόσο δεν του πήγαιναν τα πράγματα. Προσπαθούσε συνεχώς να κάνει ατομικές ενέργειες ενώ δεν του έπιανε τίποτα. Έχανε τη μπάλα και περπατούσε ή έμενε κάτω. Κακή νοοτροπία, που δεν ταιριάζει στα «θέλω» του Νίστρουπ. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός. Ο Τεττέη δεν ήταν όσο επιδραστικός είναι συνήθως, ο Ταμπόρδα δεν είχε την επιρροή που συνηθίζει στο κομμάτι αυτό ενώ όταν μπήκαν και οι Λιβάι-Κάνγκουα δεν έδειξαν να είναι έτοιμοι.

Το «τριφύλλι», όταν έφταινε στο τελευταίο τρίτο, δεν μπόρουσε να βρει διαδρόμους στην άμυνα του Ολυμπιακού. Απλώς γυρνούσε τη μπάλα γύρω γύρω κι αυτό όχι με γρήγορο ρυθμό για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα. Oι παίκτες δοκίμαζαν πράγματα, κάποια σέντρα ή κάθετη που δεν έβγαιναν. Ό,τι και να έκανε ο Νίστρουπ από τον πάγκο, αλλαγές σε σχηματισμό και πρόσωπα, αυτό δεν άλλαξε.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αυτή την κακή εικόνα, που έφερε την πρώτη του ήττα. Τώρα πρέπει να... σηκώσει κεφάλι και να ανασκουμπωθεί, αφού δεν χάθηκε κάτι το βράδυ της Κυριακής (11/10) πέρα από μία ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά του από τους «ερυθρολεύκους» ενώ την Πέμπτη (15/10) έρχεται το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς στο League Stage του Conference League κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Υ.Γ. Κάτι ακόμη... Δεν είναι ωραίο να ξεσκίζεις έναν άνθρωπο, επειδή έκανε ένα λάθος την ώρα της δουλειάς του και απλά τυγχάνει αυτό να γίνεται λάιβ κι έτσι να μην υπάρχει τρόπος να μαζευτεί. Ο Αλέξανδρος Τρίγκας (μεταφραστής του Νίστρουπ και μέλος του γραφείο Τύπου της ομάδας) είναι ένας καλός επαγγελματίας, που είχε απλά μία άτυχη στιγμή. Ούτε επίτηδες προσπάθησε να κάνει το άσπρο μαύρο σε δηλώσεις που είναι στα αγγλικά και καταλαβαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο. Σταματήστε να είστε ανθρωποφάγοι και να βγάζετε συμπέρασμα για κάποιον από ένα περιστατικό.