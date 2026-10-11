Με γκολ του Ρέτσου στο 34' και παρότι αγωνίστηκε από το 66' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο ψυχωμένος Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Ένας Ολυμπιακός από «ατσάλι» κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό με 1-0 χάρις στο γκολ του Ρέτσου και ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από το 65’ και μετά με την αποβολή του Σάλιακα.

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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ως προς τον Ολυμπιακό ο Αλγκουαθίλ σε επίπεδο 11άδας ξεκίνησε με βασικούς τον Φορτούνη και τον Μάριους. Η αρχική διάταξη των Πειραιωτών: Ορτέγκα γκολκίπερ, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Φρόϊλερ και Πουέρτα και τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους με Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζότα. Ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός είχε σχηματισμό στο 4-2-3-1 με Πένια στα γκολπόστ, άμυνα με Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια και Κυριακόπουλο. Άξονας με Καμαρά και Λούζα και μπροστά τους ο Ουναϊ. Άκρα με Ταμπόρδα και Αντίνο και φορ ο Τεττέη.

Σε ρόλο... σέντερ φορ ο Ρέτσος και γκολ για το 1-0

Στο πρώτο ημίχρονο του «αιώνιου» ντέρμπι ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά και βρήκε πρώτος γκολ. Στο 5ο λεπτό του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη μεγάλη στιγμή. Μετά από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού και κακή πάσα του Καμαρά ο Φορτούνης έπιασε ένα σουτ αλλά όχι καλά καθώς η μπάλα πήγε πλάγια. Στην συνέχεια του πρώτου 45λεπτου και δη στο 12ο λεπτό ο Φορτούνης είχε ένα φάουλ στο κεφάλι του Μάριους που είχε κεφαλιά άουτ. Στο 29’ ο Παναθηναϊκός είχε μία ωραία επίθεση με τακουνάκι του Τεττέη που μπλόκαρε ο Ορτέγκα.

Στο 34ο λεπτό ο Ρέτσος ήταν που «ντύθηκε» σέντερ φορ και σκόραρε με εξαιρετικό σουτ για το 1-0. Ο Φορτούνης έκανε το φάουλ, πήγε να διώξει ο Τεττέη και ο Φρόϊλερ με κεφαλιά έστρωσε τη μπάλα στον Ρέτσο. Στο 36ο λεπτό ο Τεττέη βγήκε εξαιρετικά μπροστά αλλά κόπηκε πάνω στο σουτ του.

Η αποβολή του Σάλιακα για 2ο φάουλ πάνω στον Αντίνο και η άκαρπη πίεση του Παναθηναϊκού

Στην επανάληψη πριν φτάσουμε στο 70ό λεπτό άλλαξαν τα αριθμητικά δεδομένα. Στο 51ο λεπτό ο Φορτούνης είχε έα καλό φάουλ ελάχιστα έξω. Στο 55’ ο Φρόϊλερ από εξαιρετική θέση μετά από κόρνερ έστειλε τη μπάλα έξω με κεφαλιά του. Στο 64’ ο Ορτέγκα είχε πολύ καλή επέμβαση με το ένα χέρι στο σουτ του Σαλάχ Εντίν. Στο 65’ ο Σάλιακας αποβλήθηκε με 2η κίτρινη για φάουλ πάνω στον Αντίνο. Την πρώτη κίτρινη του την είχε δεχθεί για φάουλ πάνω στον ίδιο παίκτη. Στο 67ο λεπτό το σουτ του Τσικίνιο πέρασε λίγο άουτ.

Στο 76’ ο Ουναϊ είχε κίνηση και σουτ ψηλά έξω. Ο Παναθηναϊκός αφότου οι Πειραιώτες έμειναν με 10 παίκτες «φόρτωσε» για τα καλά την επίθεσή του με ότι είχε και δεν είχε και πίεσε για τα καλά την άμυνα της ομάδας του Αλγκουαθίλ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και βγήκε νικητής σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Το δε πρέσινγκ του Παναθηναϊκού αποδείχθηκε άκαρπο.

MVP: Ο Ρέτσος. Όχι μόνο για το γκολ του αλλά και για την «γεμάη» εμφάνισή του γεμάτη πάθος, τρεξίματα και κοψίματα πάνω σε αντιπάλους παίκτες του Παναθηναϊκού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Θα βάλουμε κυρίως τον Πουέρτα που σε κρίσιμες παίκτες και παίζοντας με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα. Έκοψε, κράτησε μπάλες και γενικά έκανε ότι μπορούσε στο κέντρο. Θετικότατο δημιουργικά και το πρόσημο του Φορτούνη για όσο άντεχε.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για τον Ολυμπιακό μπαίνει ο Σάλιακας για την αποβολή του Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ετιέν Καμαρά σε σημαντικότατο βαθμό. Κακό παιχνίδι από τον χαφ του Παναθηναϊκού που έγινε και γρήγορα αλλαγή. Στο 46ο λεπτό τον είχε αλλάξει ο κόουτς Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός περίμενε πολλά και από άλλους παίκτες του όπως πχ ο Ουναϊ.

Η ΓΚΑΦΑ: Είναι στη φάση του 1-0 για την άμυνα του Παναθηναϊκού αλλά και γενικά την ανασταλτική του λειτουργία. Δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σωστά και να διώξει και δέχθηκε αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Ρέτσου.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Παράπονα υπήρξαν και από τις 2 ομάδες για την διαιτησία του Ισπανού Ερνάντεθ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού φάνηκαν να ζητούν φάουλ και αποβολή του Πιρόλα για φάουλ πάνω στον Τεττέη στο πρώτο μέρος ενώ έφευγε μπροστά ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν αρκετά παράπονα για κάρτες και φάουλ.

Οι Πειραιώτες φάνηκαν να ζητούν και εκείνοι κόκκινη με 2η κίτρινη για φάουλ του Αντίνο στον Πουέρτα. Υπήρχαν θέματα στο σκέλος των φάουλ αλλά και του πειθαρχικού ελέγχου σε αυτό το ντέρμπι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ αποφασισμένος, ήταν ανώτερος του Παναθηναϊκού στο 11 εναντίον 11 και ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Δίκαιη η επικράτηση των Πειραιωτών σε αυτό το ντέρμπι που τους δίνει και άλλη ώθηση για την συνέχεια.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Τικνιζάν (83’ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόϊλερ, Πουέρτα (89‘ Εσε), Φορτούνης (69’ Ζέλσον), Τσικίνιο (69’ Πέντερσεν), Ζότα και Μάριους (69’ Γιάρεμτσουκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (46’ Σαλάχ Εντίν), Καμαρά (46’ Κάνγκουα), Λούζα, Ουναϊ (83’ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (62’ Λιβάϊ Γκαρσία), Αντίνο (73’ Ντέσερς) και Τεττέη.