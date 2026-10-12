Μεγάλη ευκαιρία για τον «λίγο» Παναθηναϊκό, μεγάλη νίκη για τον ψυχωμένο Ολυμπιακό

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το ντέρμπι που άλλαξε το status της βαθμολογίας και εξηγεί γιατί η επικράτηση του Ολυμπιακού ήταν δίκαιη.

Πήγε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 5/5, με την ψυχολογία στα ύψη για να αντιμετωπίσει μια προβληματική ομάδα. Μια ομάδα με ξεκάθαρα «θέματα» στην επίθεση (4 γκολ σε 5 ματς, μόνο ο Λεβαδειακός είχε λιγότερα!), μια ομάδα με νέο προπονητή και σε μεταβατικό στάδιο, μια ομάδα υπό φοβερή πίεση από το -5. Και εκτός απ' όλα αυτά βρέθηκε δικαίως να παίζει και με παίκτη παραπάνω από το 66' λόγω της αποβολής του Μανώλη Σάλιακα. Κι όμως ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει ούτε την ισοπαλία στο φανατισμένο “Γ. Καραϊσκάκης»! Δεν την άξιζε όπως είπε σωστά και ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Τεράστια ευκαιρία πεταμένη τουλάχιστον για να πάρει έναν βαθμό, παρά την «λιγόψυχη» εμφάνιση του α' ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός ήταν από το 1' έως το 95' πιο ψυχωμένος, πιο μαχητικός, πιο διψασμένος. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν και καλύτερη ομάδα, βασιζόμενος στο pressing του, στο πάθος του, στα κλεψίματα και στην πίεση που άσκησε κατά διαστήματα. Εχει πολλή δουλειά μπροστά του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έχει σοβαρό θέμα στην επίθεση και στους ακραίους μπακ του ο Ολυμπιακός, αλλά μετά το σημερινό αποτέλεσμα μπήκε πάλι γερά στο κόλπο, μείωσε την απόσταση από την κορυφή, πήρε τα πάνω του, κέρδισε χρόνο. Το πρωτάθλημα δεν θα τελείωνε αν νικούσε ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός θα εκτροχιαζόταν στο -8 και δύσκολα θα κάλυπτε τη διαφορά από τρεις και όχι από έναν ανταγωνιστή.

Ο Ολυμπιακός πρέσαρε σωστά Καμαρά – Λούζα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν αξιοποίησε τα λάθη τους. Αμυντικά, με εξαίρεση τη φάση του 29' (τακουνάκι Τεττέη) ήταν μια χαρά για τρεις λόγους: έβγαλε εκτός ματς τον Ουναϊ, έπαιξε προσεκτικά τον Τεττέη και προσπάθησε να μην εκτεθεί από τα άκρα του. Και ο Παναθηναϊκός; Προσπαθούσε να παίξει δυναμικά, χωρίς να έχει παίκτες με δυναμισμό! Περίμενε ότι θα πιεστεί, αλλά δεν είχε απαντήσεις. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά εκνευρίστηκε και εύκολα, όπως μαρτυρούσαν οι αντιδράσεις Ταμπόρδα και Τεττέη. Στην πραγματικότητα μοναδικός αληθινά επικίνδυνος παίκτης του ήταν ο Αντίνο, ο οποίος εκτός όλων των άλλων ήταν συνεπής και αμυντικά. Κι αυτό αποδείχθηκε και με τις δύο κίτρινες κάρτες που πήρε από τον Σάλιακα μέσα σε τέσσερα λεπτά. Μετά την αποβολή του διεθνούς αμυντικού ο Παναθηναϊκός έδειξε τις αδυναμίες του απέναντι σε κλειστή άμυνα με έμπειρους, δυναμικούς και παθιασμένους παίκτες.

Δεν πήρε τίποτα από τον προερχόμενο από τραυματισμό, Λιβάι Γκαρσία. Δεν πήρε τίποτα από τον Γιάγκουσιτς. Πήρε.. μισή φάση από τον Ντέσερς που παραλίγο να κερδίσει πέναλτι από τον επιπόλαιο Πέντερσεν στο 86'. Και παρά το 4-4-2 ολοκλήρωσε το ματς με μία αξιόλογη φάση σε ολόκληρο το β' ημίχρονο, το σουτ του Σαλάχ Εντίν που απέκρουσε ο Ορτέγκα ενώ ακόμα το ματς βρισκόταν στο 11 Vs 11!

Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να «παρασυρθεί» από τη σημερινή νίκη. Εχει μεγάλα προβλήματα στους ακραίους αμυντικούς του και παρότι παραγωγικά έχει βελτιωθεί, έχει πετύχει μόλις 5 γκολ στις πρώτες 6 αγωνιστικές! Ο Παναθηναϊκός καλείται να βάλει τους παίκτες να... ξαναδούν τους εαυτούς τους. Είναι ευχαριστημένος ο Ουναϊ από τη σημερινή απόδοσή του; Είναι ο Καλάμπρια, είναι ο Καμαρά, ο Λούζα, ο Γιάγκουσιτς, ο Ταμπόρδα που δεν έκανε απολύτως τίποτα στο ματς εκτός από το ωραίο άνοιγμα στο 29' για τη σέντρα προς τον Τεττέη; Η' μήπως έγινε αίφνης μια ομάδα η οποία δίχως τον Κάνγκουα που υπέφερε από ίωση και είχε χάσει προπονήσεις μένοντας στον πάγκο χάνει τόσα πολλά σε όλους τους κρίσιμους τομείς της μεσαίας γραμμής;

Ηταν ένα δυνατό μάθημα για τον Παναθηναϊκό. Κι αν επιτρέψει στην κουβέντα για τη διαιτησία να κυριαρχήσει στο Κορωπί, μόνο χειρότερα μπορεί να τα κάνει, όχι καλύτερα. Διότι ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ είχε ορισμένες κακές αποφάσεις (κίτρινη στον Ντε Φράι, κίτρινη που δεν έδωσε στον Ορτέγκα), αλλά δεν έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα. Αν είχε αρνητική διάθεση απέναντι στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε εύκολα να δείξει τη δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο στο 57', αλλά δεν το έκανε.Και το ότι ο Νίστρουπ δεν μίλησε καθόλου για τα σφυρίγματα είναι θετικό για τους Πράσινους.