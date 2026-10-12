Το μήνυμα του Μαρινάκη με βιντεοκλήση σε Ρέτσο και παίκτες: «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή!»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με βιντεοκλήση του προς τους παίκτες του Ολυμπιακού τους συνεχάρη θερμά για τη νίκη στο ντέρμπι.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, συνεχάρη τους παίκτες των Πειραιωτών με βιντεοκλήση. Μεταξύ άλλων το μήνυμά του μέσω του αρχηγού των Πειραιωτών, Παναγιώτη Ρέτσου, ήταν: «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους.

Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη».