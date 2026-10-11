Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό το δυνατό ντέρμπι που χρωστούσε στον εαυτό του αλλά και στον κόσμο του, έχοντας δύο πρωταγωνιστές, έναν στο γήπεδο και έναν έξω από αυτό. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Γράφαμε το Σάββατο σε τούτη την διαδικτυακή γωνιά του Gazzetta για αυτό το ντέρμπι ότι το μάτι των παικτών του Ολυμπιακού σε αυτό το «αιώνιο» ντέρμπι θα πρέπει να γυαλίζει για τα καλά. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν οι ψυχωμένοι στο ματς με τον Παναθηναϊκό, οι πολύ αποφασισμένοι και αυτοί που στο τέλος άξιζαν αυτή τη νίκη. Είχαν πιο καλό σχέδιο, είχαν πολύ πιο καλή εικόνα σε ένα σημαντικό κομμάτι του ντέρμπι και εάν δεν είχε αποβληθεί ο Σάλιακας λίγο πριν το 70’ θα είχαν πάρει και μία πιο άνετη νίκη.

Ήταν δε ξεκάθαρο στο γήπεδο ότι ακόμα και στο σημείο που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11 εναντίον 10 και «φόρτωνε» διαρκώς το σχήμα του με επιθετικογενείς παίκτες ούτε την απαιτούμενη ουσία είχε, ούτε αντίκρισμα μπροστά και δεν ήταν σχεδόν καθόλου απειλητικός παρά το υπέρ του πλεονέκτημα σε επίπεδο αριθμού παικτών.

Η ελληνική ψυχή του Ρέτσου και το «διαμάντι» που λέγεται Πουέρτα

Ο Παναγιώτης Ρέτσος σε αυτό το ντέρμπι είναι σαν να παίρνει το «αίμα» του πίσω για τα όσα κατά καιρούς του αποδίδονται κυρίως επειδή είναι Έλληνας και πάντα οι Έλληνες παίκτες «φταίνε» περισσότερο στα μάτια του μέσου Έλληνα φιλάθλου. Ο διεθνής στόπερ εκτός του ότι έχει βάλει γκολάρα ως ένας κλασικός σέντερ φορ «σκύλιασε» στην άμυνα, τα έδωσε όλα και έκανε μέχρι και «ποδιά» πάνω στον Ντέσερς.

Πολλά μπράβο σε αυτό το παιδί που με τα καλά του και τα λάθη του πάντα δουλεύει και διαρκώς δίνει και την ψυχή του. Από την άλλη αυτή η πειστικότατη εικόνα του Γκουστάβο Πουέρτα στο 2ο μέρος και στο χρονικό σημείο που είχε μείνει με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός δίνει μία άλλη προοπτική για την συνέχεια.

Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ είναι ένας σπουδαίος παίκτης και ήδη φαίνονται τα πρώτα καλά του δείγματα. Σε κάποια φάση κρατούσε μπάλα ενώ πήγαιναν 3 και 4 παίκτες του πάνω του. Έκοψε, «μοίρασε», πάλεψε και γενικά έδειξε το ποδοσφαιρικό του άστρο. Credit φυσικά και στον Κώστα Φορτούνη για τη συμβολή και την προσπάθειά του στο δημιουργικό σκέλος.

«Οεοεοεο Καμπί» με την αποθέωση για έναν παιχταρά

Φυσικά ένας 2ος μετά τον Ρέτσο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν εκτός γηπέδου. Ο παιχταράς που λέγεται Αγιούμπ Ελ Καμπί βρέθηκε με πατερίτσες στο Φάληρο και συγκίνησε. Ο Μαροκινός αποθεώθηκε δικαίως από τον κόσμο και έμεινε ως το τέλος για να βρεθεί και στους πανηγυρισμούς με τον κόσμο και με ένα πλατύ χαμόγελο για αυτή τη νίκη στο ντέρμπι. Για αυτόν ήταν σαν είχε παίξει και εκείνος.

Ήταν η ανείπωτη χαρά του για μία κομβική νίκη με έναν Ολυμπιακό να βρισκόταν στο -5 από την κορυφή πριν από αυτό το ματς. Ο Θρυλικός «Βασιλιάς» είναι εδώ. Έχει ακόμα πολύ δρόμο αλλά την πρώτη του δυνατή αντίδραση την έβγαλε.

ΥΓ. Πρώτη νίκη του κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σε ντέρμπι. Πολύ σημαντική και ειδικά σε αυτό το timing.