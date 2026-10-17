Με νίκες συνέχισαν στο πρωτάθλημα της Κ19 οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας 2-1 τον Astera AKTOR και παραμένει στην κορυφή, αφού έκανε το 6 στα 6. Ο ΠΑΟΚ παρουσία του Γιώργου Σαββίδη στο ντέρμπι με τον Ηρακλή ήταν κυρίαρχος και διέλυσε τον συμπολίτη 4-0, ενώ ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε 3-0, νίκησε τελικά 3-2 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει για το ματς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Το αήττητο σερί της συνέχισε η Κ19 του Παναθηναϊκού, η οποία παρέμεινε στην κορυφή της Super League. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας, με τους Τερζή και Τσίγκα να πετυχαίνουν τα γκολ της νίκης.

Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 2ο λεπτό ο Αργυρόπουλος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά στάθηκε άτυχος. Οι Πράσινοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 26ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Τερζή, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία την ατομική του ενέργεια. Μέχρι την ανάπαυλα, το Τριφύλλι δημιούργησε κι άλλες καλές στιγμές, ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε.

Η εικόνα παρέμεινε ίδια και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 65ο λεπτό ο Αργυρόπουλος στάθηκε εκ νέου άτυχος, ωστόσο δύο λεπτά αργότερα οι Πράσινοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Τερζής έκανε ωραία ατομική ενέργεια και γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Τσίγκα να παρεμβαίνει και να τη στέλνει στα δίχτυα. Στο 77ο λεπτό ο Αστέρας Τρίπολης μείωσε σε 2-1, σκορ που παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την έκτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια και παρέμεινε στην κορυφή της Super League Κ19.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75΄ Μπαζούκης), Δημακόπουλος, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής (87΄ Κρητικός), Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου, Αργυρόπουλος (75΄ Καραγκούνης).

Αστέρας Τρίπολης: Κριαράς, Μπάσδας, Φράγκος, Φωτιάδης, Οκόγιε, Δέμος, Αδάμος, Ζώης, Ντομπρέσκου, Μανταζέλης, Παπαδόπουλος».

Ο ΠΑΟΚ στο τοπικό ντέρμπι συνέτριψε 4-0 τον Ηρακλή. Ο Δικέφαλος αναφέρει για το ματς: «Άνετη επικράτηση της Κ19 μας επί του ΠΟΤ Ηρακλή, στο ματς της 7ης αγωνιστικής της Super League, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σουρωτή.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0, πιάνοντας πολύ καλή απόδοση, ειδικά στο α’ ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε στο 3′ ο Χαλδέζος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε ο Αρετής και στο 9′ ο Χαλδέζος έβγαλε τη σέντρα για να κάνει ο Κρομμύδας το 2-0.

Το ημίχρονο έκλεισε και με τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο πέτυχε στο 34′ ο Αζούζ, από την πάσα του Αρετή. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Γραββάνης στο 81′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ψυρούκη. Επόμενο παιχνίδι είναι το εκτός έδρας με τον ΟΦΗ.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μαλιγίν, Ψυρούκης, Τσιάλης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Κάνιος, Χαλδέζος (55′ Μίσχος), Αζούζ (55′ Παπαδόπουλος), Σούβλατζης (65′ Βλάχος), Κρομμύδας (71′ Γραββάνης), Αρετής (46′ Μώκος)».

Νίκη θρίλερ στο Αγρίνιο, όπου η Κ19 του Ολυμπιακού λύγισε 3-2 τον Παναιτωλικό. Αναλυτικά όσα τονίζουν οι Πειραιώτες: «Τη νίκη με 3-2, εκτός έδρας, πήραν οι Νέοι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League Κ19. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αρκετά δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν με 3-0!

Ο Καλαϊτζίδης στο 17′ άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, ενώ στο 35′ ο Τρικαλιώτης «έγραψε» για τον Θρύλο το 2-0. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 38′, ο Καλαϊτζίδης και πάλι ήταν αυτός ο οποίος σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον αγώνα και έφτασε το σκορ στο 3-0.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 44′ με τον Σέφα, ενώ το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 62′ με το πέναλτι του Αλμπάνη.

Παναιτωλικός (Χρήστος Ζαπαντής): Σπούδας, Τσεκούρας (85′ Σεψάς), Γεωργουλάς, Λαζαρίδης, Καρνέζος, Θεοδοσίου, Ξανθόπουλος (70′ Ντόριζας), Σέφα (70′ Γερνάς), Ρούσσης, Αλμπάνης, Γκορόγιας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Νταβίντ Ροντρίγκεζ): Μπράνης, Καλπακίδης (54′ Παναγόπουλος), Γούσιος, Χριστόπουλος, Πιέρρος, Μωυσιάδης, Τουνουσίδης (46′ Κωνσταντινίδης), Διαμαντής (46′ Μέχελεμπ), Καλαϊτζίδης (86′ Λαζαρίδης), Κότσαλος, Τρικαλιώτης (77′ Λάνα)».

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 2026

Κηφισιά - Άρης 2-1

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός - Βόλος 2-1

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 4-0

Παναθηναϊκός - Asteras Aktor

Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 2026

Καλαμάτα - ΟΦΗ 11:30

Ατρόμητος - ΑΕΚ αναβλ.

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 18

2. ΑΕΚ 15

3. Ολυμπιακός 12

4. Βόλος 12

5. Ατρόμητος 11

6. ΠΑΟΚ 10

7. Κηφισιά 9

8. Ηρακλής 7

9. Άρης 6

10. ΟΦΗ 6

11. Λεβαδειακός 6

12. Παναιτωλικός 4

13. Asteras AKTOR 1

14. Καλαμάτα 0

